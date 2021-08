Nouveau modèle SUV TANK équipé d'un super groupe motopropulseur 3.0T+ 9AT

Le TANK « X » a été conçu par Andrew Collinson, qui a travaillé pour Land Rover, General Motors, Mercedes-Benz et d'autres entreprises internationales de premier plan dans le domaine de l'automobile, et qui a dirigé le design de nombreux modèles de renommée mondiale. Sous sa direction, l'aspect robuste du TANK « X » présente un sens aigu du style classique et international. Le modèle TANK « X » adopte une approche novatrice du concept de luxe d'affaires, qui s'éloigne du TANK 300, et donne naissance à une nouvelle catégorie de « luxe d'affaires ». Comme on peut le voir sur le croquis, la nouvelle voiture adopte une grille d'entrée d'air hexagonale, avec beaucoup de chrome décoratif. Le logo TANK bien conçu est un attrayant symbole de puissance. Le profil est épuré et musclé et la conception triangulaire de la vitre arrière dynamise le véhicule. Par ailleurs, la forme raffinée et concise de l'arrière du véhicule, avec ses feux rouges arrière très reconnaissables, affiche pleinement son style robuste et luxueux, qui correspond à l'esthétique de la majorité dans la société actuelle.