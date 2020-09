Nouveau partenariat du SDRPY pour l'autonomisation économique des femmes yéménites

« Concrètement, il s'agit du premier projet dans la province de Marib, voire dans l'ensemble de la République du Yémen, que nous signons avec une femme en charge de nombreux projets d'autonomisation des femmes yéménites sur le plan économique, et d'autonomisation et de développement des capacités des jeunes. », a fait remarquer M. Al Jabir lors de la signature.

M. Al Jabir a relevé que le Saba Enterprise Incubator (incubateur d'entreprises Saba) qui sera mis en place à Marib constituera un exemple de l'autonomisation des jeunes de la région et enrichira au final le reste du pays. Il a souligné que l'incubateur favorisera le développement de nouvelles idées et pratiques commerciales qui stimuleront les performances des femmes yéménites et apportera un soutien à des projets émergents en offrant un siège aux entrepreneuses.

« Cette coopération s'inspire de plusieurs principes visant à renforcer le rôle des femmes yéménites ainsi que leur contribution à la société en soutenant des projets émergents et en donnant aux femmes les outils leur permettant de lancer des projets et de diriger des entreprises libres. », a déclaré Mme Al Qadhi, ajoutant que des efforts conjoints destinés à mettre en valeur la créativité des femmes yéménites et l'innovation en matière de mise en œuvre et de direction de petits projets aideraient les femmes à devenir cheffes d'entreprise au Yémen.

« Ce projet vient s'ajouter à la mise en valeur des talents des femmes. », a-t-elle ajouté, « Il honore leur esprit pionnier et attire l'attention des décideurs sur l'intégration de concepts d'autonomisation à l'ensemble des étapes de l'éducation. ».

En 2020, Yasmin Al Qadhi a reçu l'International Woman of Courage Award du Département d'État américain. Elle jouit d'une vaste expérience dans le développement d'institutions de la société civile, le travail bénévole et la gestion de projets.

Le projet comprend également diverses formes de soutien destinées à permettre à la fondation de communiquer avec les bailleurs de fonds internationaux, améliorant ainsi son efficacité budgétaire. En outre, il contribue à augmenter le salaire minimum des travailleuses en donnant la priorité à celles qui sont cheffes de famille ou s'occupent de personnes ayant des besoins spéciaux ou de personnes âgées.

Le SDRPY a déjà mis en œuvre de nombreux projets dans des secteurs vitaux du gouvernorat de Marib. M. Al Jabir a souligné que ces secteurs continueraient de bénéficier d'un soutien au développement.

« Le secteur de l'éducation à Marib a également reçu un soutien à travers la construction de plusieurs facultés à l'Université de Saba, d'une école pour les surdoués, et du projet d'autobus de l'Université de Saba pour faciliter les transports. », a t-il ajouté, « En outre, dans le secteur agricole, de nombreux puits ont été construits pour être mis à la disposition de la population du gouvernorat de Marib. »

Les hôpitaux et les centres de santé de Marib ont été pourvus de dispositifs médicaux essentiels, d'ambulances et d'unités de soins intensifs entièrement équipées. Il s'agit notamment de l'hôpital général de Marib, de l'hôpital du 26 septembre et de l'hôpital de Kara.

Dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, le SDRPY a rendu l'eau potable accessible et disponible en approvisionnant un parc de camions-citernes d'eau et en mettant en œuvre des projets de creusement et d'équipement de puits. Le SDRPY a récemment mené une campagne pour pulvériser et assainir 14 districts de Marib dans le but de promouvoir la santé publique et de limiter la propagation de maladies.

