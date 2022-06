NOUVEAU PRODUIT EXCLUSIF DE VAPORESSO, UNE COLLABORATION TECH & ARTISTES DE RUE au Vape Expo UK, Birmingham NEC, du 27 au 29 mai 2022

- Sortez de l'ordinaire avec VAPORESSO, avec sa toute nouvelle technologie de chauffage COREX , dont le développement a pris deux ans. La technologie COREX est au cœur de la réussite gustative et permet la reproduction la plus précise des saveurs.

La vitrine de la Vaper Expo UK, au NEC de Birmingham, remporte un franc succès auprès de la communauté des vapoteurs

LIEN VERS LES PHOTOS DU LANCEMENT - https://drive.google.com/drive/folders/15DDbyGrGSZa1ZW3SfodFuRFoVnIJP-iv

« Inspiré par les vapers, conçu pour les vapers. »

VAPORESSO sera présent au salon du Vape Expo UK, Birmingham NEC, du 27 au 29 mai 2022, sur le stand D56.

Pour de plus amples renseignements sur VAPORESSO, veuillez communiquer avec :

Grace Dewhurst – Téléphone – 07850 448 408 ; E-mail – [email protected]

Nia Thomas – Téléphone – 07723 019 767 ; E-mail – [email protected]

Informations sur VAPORESSO

VAPORESSO a été créé en 2015 et se consacre à l'établissement d'un monde non-fumeur tout en augmentant la qualité de vie des utilisateurs. Grâce à une innovation continue, à un contrôle de qualité strict et à un engagement important, VAPORESSO crée des produits qui peuvent convenir à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs. VAPORESSO s'efforce de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes possible.

Le président-directeur général Simon Lai a été fumeur pendant 11 ans, avant de se mettre au vapotage. « Lorsque nous avons lancé VAPORESSO, nous avions un grand rêve : rendre le passage au vapotage aussi facile que possible pour tout le monde », a déclaré PDG Simon Lai.

SMOORE est la société mère de VAPORESSO, qui est le plus grand fournisseur mondial de dispositifs de vapotage. SMOORE est la première entreprise du secteur à être cotée en bourse, avec une valorisation de plus de 25 milliards USD, ce qui constitue une étape importante dans l'histoire.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.vaporesso.com/about-us

Construit par les vapers, pour les vapers

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828137/image_5004956_48090355_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1828138/image_5004956_48090714.jpg

SOURCE VAPORESSO