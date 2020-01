Nouveautés, savoir-faire de pointe, dynamisme et nouveaux services caractérisent la 71ème édition de Spielwarenmesse

Le salon international tient compte de l'évolution extrêmement rapide de la branche. Les visiteurs professionnels trouveront au salon toutes les idées et concepts qui garantiront le succès de leurs affaires et leur permettront de se démarquer de la concurrence. Le président du directoire de Spielwarenmesse eG Ernst Kick souligne que „tous les exposants importants et toutes les marques sont au rendez-vous. La qualité et les services garantissent l'efficacité de la visite du salon". L'offre est ventilée en douze catégories de produits dans 18 halls et couvre une foultitude de nouveautés et de tendances. Le salon Spielwarenmesse est le véritable miroir du marché avec 1 million de produits exposés en un seul lieu.

Nouveaux services pour les exposants

Les startups du stand collectif „nouvelles entreprises innovantes" ainsi que les entreprises qui exposent pour la première fois leurs nouveautés au New Exhibitor CenterWind feront souffler un vent nouveau sur les assortiments. L'association allemande de l'industrie du jouet (DVSI) propose gracieusement un nouveau service en coopération avec Spielwarenmesse: le Toy Safety Check. Il s'agit d'une évaluation du jouet et notamment de sa sécurité. Un autre service est mis à la disposition des exposants: le leadtracking et son application qui garantissent une saisie efficace des contacts clients. Selon le directeur du Fait Management Florian Hess „Il suffit d'un smartphone pour collecter numériquement les informations clients".

Espaces interactifs et thématiques

Ils sont un véritable pôle d'attraction de Spielwarenmesse. Représentants du commerce et acheteurs découvrent des produits très divers qu'ils peuvent intégrer pour compléter leur offre produits et booster leur chiffre d'affaires. L'espace Showtime dans le hall 8 accueille par exemple les exposants spécialisés dans les produits de fête et de carnaval. A l'aide de présentations produits et de défilés de mode ils peuvent mettre un focus tout particulier sur leurs assortiments. L'espace Tech2Play ainsi que Flight Cage et Robot Run se présentent sous un nouveau jour dans le hall 4A. L'espace articles de bébé et premier âge sera au rendez-vous entre les halls 2 et 3 ainsi que Toys meet Books. L'espace dédié aux libraires se situe à un emplacement très fréquenté par les visiteurs près de l'entrée Mitte. Différents thèmes y seront illustrés et les conférences relatives à l'activité de ce secteur auront lieu désormais sur quatre jours à partir du mercredi.

Les tendances à venir

La TrendGallery permet aux visiteurs de s'y retrouver parmi les 120 000 nouveautés présentées à Spielwarenmesse. Les trois tendances majeures définies chaque année par le TrendCommittee sont illustrées à l'aide de produits dans le hall 3A: les produits tendance „Toys for future" développent la prise de conscience environnementale ou sont réalisés à partir de matériaux écologiques et durables. „Digital goes Physical" offre aux enfants la possibilité de retrouver les stars et les contenus qu'ils connaissent du monde numérique. „Be you !" encourage le développement des capacités individuelles des personnes malades ou ayant un handicap et favorise une plus grande tolérance. Les nominés et les lauréats du ToyAward figurent également dans la TrendGallery. Le prix est décerné dans les catégories Baby & Infant (0-3 ans), PreSchool (3-6ans), SchoolKids (6-10 ans), Teenager & Adults (à partir de 10 ans) ainsi que Startup (entreprises de moins de 5 années d'existence). Il est remis dans le cadre solennel de la cérémonie inaugurale du salon. 422 entreprises se portent candidates avec 772 produits.

En savoir plus sur les branches et les licences

Les visiteurs professionnels recueilleront une foultitude d'informations utiles à leurs activités dans le cadre du Toy Business Forum. Des intervenants allemands et internationaux hautement qualifiés y présenteront l'évolution actuelle du marché et les tendances à venir. # digital (vendredi 31/1/2020), #retail (samedi 1/2/2020) et #marketing ( dimanche 2/2/2020). Au cours de la matinée les LicenceTalks fourniront des informations précieuses concernant les licences. Les thèmes tels que „durabilité et licences" ou encore „les séries & Co" seront abordés à partir de mercredi et jusqu'au samedi, donc un jour de plus que d'habitude. La prorogation de la coopération avec l'association internationale Licensing International dont le stand se trouve dans le foyer du hall 12.0 témoigne de l'importance des licences à Spielwarenmesse.

Nouveaux services à l'attention des visiteurs

Les nombreux services proposés par Spielwarenmesse contribuent au succès de la manifestation. Le directeur marketing Christian Ulrich souligne „en notre qualité d'organisateurs nous souhaitons rendre le séjour des visiteurs professionnels aussi agréable que possible. C'est pourquoi nous élargissons sans cesse la gamme des services proposés à nos visiteurs professionnels". Le nouvel espace interactif dans le passage hall 3A/ hall 4A y contribue avec la Social Media Station, des jeux et un espace gastronomique doté de sièges.

Par ailleurs nous avons prévu cinq lounges visiteurs avec des fontaines d'eau gratuites et des prises pour recharger les portables. Le catalogue en ligne, les plans interactifs des halls et l'application Spielwarenmesse permettent la planification efficace des visites. Le billet d'entrée donne gratuitement accès aux moyens de transport en commun pendant la durée du salon. Rien de tel que de poursuivre les contacts engagés au salon le soir dans la ToyCity Nuremberg dans une ambiance décontractée.

Ernst Kick résume: „Le salon Spielwarenmesse offre à tous les acteurs de la branche un cadre unique pour découvrir les tendances, les nouveautés, pour acquérir de nouvelles connaissances et pour favoriser les échanges. En un mot: ce salon leader vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour préparer l'avenir".

Spielwarenmesse®

Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet, des hobbys et des loisirs. Le salon est une plateforme de communication et d'affaires pour 2900 entreprises nationales et internationales. L'occasion pour les 67 000 acheteurs et représentants du commerce spécialisé de plus de 130 pays de découvrir les nouveautés et d'acquérir une vue d'ensemble de la branche. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne.

Dates du salon Spielwarenmesse®: du mercredi 29 janvier au dimanche 2 février 2020

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1081238/Ernst_Kick_CEO.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1010024/Spielwarenmesse_Logo.jpg

SOURCE Spielwarenmesse eG