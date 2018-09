Nouveaux brevets américains accordés à RegenLab

LE-MONT-SUR-LAUSANNE, Suisse, September 13, 2018 /PRNewswire/ --

M. Antoine Turzi, inventeur, Regen Lab SA et RegenLab USA LLC sont ravis d'annoncer que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a émis deux nouveaux brevets américains portant sur leurs technologies de plasma riche en plaquettes (PRP), de concentré de moelle osseuse (CMO) et d'acide hyaluronique (AH) :