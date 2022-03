Nouvel exploit de GWM : le HAVAL H6 reçoit la cote de sécurité cinq étoiles d'ANCAP

La norme de notation d'ANCAP est devenue plus stricte après la mise à niveau. À la suite d'innovations apportées au modèle de troisième génération, le HAVAL H6 a obtenu d'excellents résultats dans quatre aspects du test, notamment la protection des occupants adultes, la protection des occupants enfants, les dispositifs de sécurité et la protection des usagers vulnérables de la route, avec des résultats de 90 %, 88 %, 81 % et 73 %, respectivement.

Voici la déclaration de Carla Hoorweg, PDG d'ANCAP : « Il s'agit du premier nouveau modèle de SUV HAVAL fabriqué par GWM à faire son entrée sur les marchés d'Australasie depuis un certain nombre d'années. La mise en marché d'un véhicule classé cinq étoiles selon les plus récents protocoles d'ANCAP mis à jour en 2022 démontre que la marque a suivi l'évolution des nouvelles normes de sécurité d'ANCAP et des attentes des consommateurs sur le plan de la sécurité. »

Selon les résultats du test, le HAVAL H6 a obtenu une bonne note en ce qui concerne la protection des occupants adultes. Le véhicule a obtenu la note parfaite lors de tests relatifs à l'impact latéral, à l'impact latéral contre un poteau, à la protection contre les coups du lapin et aux opérations de sauvetage et de désincarcération. En plus d'adopter un châssis en acier de haute résistance (70 %), le véhicule est équipé d'un coussin gonflable omnidirectionnel qui assure une protection efficace des passagers avant et arrière contre les blessures en cas de collision.

En ce qui a trait à la protection des enfants, le véhicule a démontré un excellent rendement en matière de sécurité lors des essais. Il a obtenu la note parfaite lors du test dynamique (impact latéral) en raison des ancrages inférieurs ISOFix et des ancrages d'attache supérieurs installés sur les sièges arrière. Ces éléments renforcent davantage le rapport entre le siège pour enfant et la carrosserie du véhicule, offrant ainsi une meilleure protection pour les enfants.

Le HAVAL H6 s'est également démarqué lors de l'essai des dispositifs de sécurité. Le système de freinage d'urgence automatique (AEB) (collision entre voitures) permet de réduire le nombre de collisions et de réduire l'impact de celles-ci. Dans le but de garantir la sécurité des automobilistes dans la mesure du possible, l'assistant aux intersections (AEB) permet au véhicule de freiner de façon autonome pour éviter d'entrer en collision avec les véhicules qui approchent.

Enfin, le véhicule a fait bonne figure lors des essais portant sur la protection des usagers vulnérables de la route. Le pare-chocs est doté d'un espace d'absorption d'énergie approprié, ce qui réduit, dans une certaine mesure, la force de l'impact et permet d'éviter des blessures graves aux jambes des piétons, dans la mesure du possible. De plus, le système AEB permet de détecter rapidement les piétons et les cyclistes et de réagir en temps opportun.

« Il s'agit d'un exploit remarquable de GWM HAVAL », a déclaré Carla Hoorweg. L'excellent résultat aux tests d'ANCAP témoigne également du dynamisme de la marque HAVAL sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, plusieurs modèles de la marque offrent une expérience de conduite plus sécuritaire aux clients des marchés étrangers comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili et l'Égypte.

Compte tenu des résultats exceptionnels du HAVAL H6 lors des tests d'ANCAP, HAVAL continuera de considérer la sécurité comme prioritaire et de mettre l'accent sur l'amélioration du rendement en matière de sécurité du véhicule, afin de créer un plus grand nombre de produits de qualité supérieure pour les utilisateurs du monde entier.

