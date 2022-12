Nouvelle collaboration pour explorer la réalité augmentée et la vision numérique afin d'aider les équipages à manipuler les provisions en toute sécurité

NICOSIE, Chypre, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Safetytech Accelerator a annoncé une collaboration avec le centre d'excellence CYENS et Oceanic Ltd, afin d'explorer la réalité augmentée et la vision numérique pour aider les équipages à manipuler et stocker les provisions des navires en toute sécurité.

Kyriakos Hadjikyriakou, directeur général d'Oceanic, a déclaré : « Chez Oceanic, nous nous engageons à mettre au point en permanence des solutions innovantes et des technologies de pointe. Grâce à la numérisation, nous nous efforçons d'améliorer notre efficacité opérationnelle et de fournir une proposition de service durable unique à nos clients, tout en soutenant notre équipe de restauration et en proposant des expériences uniques à nos hôtes voyageurs. »

Olga Shvarova, responsable de l'innovation chez CYENS, a affirmé : « Nous sommes ravis de contribuer à la numérisation et à l'adoption de nouvelles technologies dans le secteur du transport maritime. En tant que centre d'excellence, nous soutenons pleinement les efforts visant à utiliser la numérisation pour rationaliser les processus existants, transformer les chaînes d'approvisionnement et créer de nouvelles opportunités commerciales dans ce secteur économique d'importance stratégique. »

Gabriele Dadò, responsable commercial chez Safetytech Accelerator, a ajouté : « Ce projet est un exemple parfait du travail auquel nous aimons participer chez Safetytech Accelerator : collaborer avec les plus grands experts mondiaux du secteur maritime et d'utiliser la technologie pour améliorer sensiblement la vie des marins. Nous sommes impatients de partager les résultats de cette collaboration dans un avenir proche. »

Cette collaboration s'appuie sur des projets similaires de Safetytech Accelerator qui soutiennent la mission consistant à rendre le monde plus sûr et plus durable par une adoption plus large de la technologie.

À propos d'Oceanic Ltd



Oceanic Ltd est la filiale de restauration de V.Group, un prestataire de services maritimes de premier plan qui, depuis plus de 20 ans, fournit des services complets d'avitaillement à plus de 2 000 navires dans le monde. Oceanic a son siège à Chypre, dispose de 17 sites stratégiques dans le monde et approvisionne et nourrit les équipages de 2 000 navires, de la marine marchande à la marine hauturière, en passant par les croisières de loisirs et d'expédition. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web www.oceanic-services.com .

À propos du centre d'excellence CYENS



Le centre d'excellence CYENS est une entreprise conjointe de trois universités publiques (l'Université de Chypre, l'Université technologique de Chypre et l'Université ouverte de Chypre), de la municipalité de Nicosie et de deux partenaires internationaux renommés, l'Institut Max Planck d'informatique, en Allemagne, et l'University College London, au Royaume-Uni. CYENS est financé par le programme Horizon 2020 et par le gouvernement de la République de Chypre. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.cyens.org.cy .

À propos de Safetytech Accelerator



Safetytech Accelerator est un organisme à but non lucratif créé par Lloyd's Register et la fondation Lloyd's Register. Il s'agit d'un accélérateur technologique entièrement dédié à la sécurité et aux risques, dont la mission est de rendre le monde plus sûr et plus durable par une adoption plus large de la technologie.

Contact pour les médias : Artemis Kasapi, e-mail : [email protected] , +357 22747552

