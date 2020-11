Nouvelle coopération : CRIFBÜRGEL et IDnow améliorent l'expérience des clients en matière d'embarquement numérique

MUNICH et HAMBOURG, Allemagne, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- CRIFBÜRGEL et IDnow ( www.idnow.io ), un des principaux fournisseurs de solutions de vérification d'identité en tant que service, annoncent leur coopération dans le domaine de l'embarquement numérique.

Avec la demande croissante d'identification numérique, IDnow et CRIFBÜRGEL franchissent ensemble la prochaine étape vers un embarquement simple, rapide et entièrement numérique. CRIFBÜRGEL intègre maintenant les solutions d'IDnow dans sa plate-forme d'embarquement PHYON afin d'offrir aux clients un processus simple et transparent. Les méthodes d'identification d'IDnow complètent parfaitement le concept novateur de la nouvelle plate-forme de CRIFBÜRGEL : une pause médiatique et le temps nécessaire à la vérification dans les canaux physiques sont souvent considérés comme une raison d'avorter un achat. C'est pourquoi CRIFBÜRGEL et IDnow proposent désormais une nouvelle solution pour le secteur des jeux d'argent et des jeux en ligne ainsi que pour les assurances, les finances et autres transactions nécessitant une sécurité élevée.

« Nous sommes très heureux de travailler avec CRIFBÜRGEL et de soutenir leur plate-forme avec nos solutions de vérification numérique. Les processus entièrement numériques sont absolument essentiels et complètent un portefeuille comme celui de CRIFBÜRGEL. L'identification numérique permet non seulement d'augmenter les taux de conversion pour les entreprises et de réduire les coûts, mais elle est surtout un facteur clé de la satisfaction du client final », déclare Sebastian Bärhold, co-fondateur et responsable du développement commercial chez IDnow.

« Les entreprises apprécient nos solutions avancées pour l'identification des clients et l'évaluation du crédit. Grâce à notre offre complète d'embarquement numérique, nous les aidons à rendre les voyages des clients aussi agréables que possible. Les perturbations des médias sont évitées, les taux d'annulation sont réduits et les recettes sont donc augmentées. En coopérant avec IDnow, nous pouvons offrir à nos clients un autre élément important du processus d'identification », déclare le Dr Frank Schlein, directeur général de CRIFBÜRGEL.

À propos de CRIFBÜRGEL

CRIFBÜRGEL est l'un des principaux fournisseurs allemands d'informations sur le crédit et la solvabilité des entreprises et des consommateurs. Il propose des solutions complètes en matière de gestion des risques de crédit et de prévention de la fraude. CRIFBÜRGEL propose également des solutions personnalisées de données et de marketing pour la gestion des adresses.

Dans le domaine de la numérisation et de l'automatisation, l'accent est également mis sur les solutions pour l'embarquement numérique, la capture de documents, le XS2A, l'identification vidéo et le SaaS.

La société possède une expertise remarquable dans les domaines des banques/services financiers, de l'e-commerce, des services de paiement, de la mobilité, de la fabrication, de la logistique et des télécommunications.

Nos solutions et nos produits convainquent les entreprises allemandes et internationales - grandes entreprises, moyennes et petites entreprises - de la même manière.

À propos d'IDnow

Avec sa plate-forme de vérification d'identité en tant que service (IVaaS), IDnow a pour objectif de rendre le monde connecté plus sûr. La vérification d'identité inviolable d'IDnow est utilisée dans tous les secteurs d'activité où les interactions avec les clients en ligne nécessitent un haut degré de sécurité. IDnow utilise l'intelligence artificielle pour vérifier toutes les caractéristiques de sécurité des documents d'identité et peut donc identifier de manière fiable les faux documents. Potentiellement, l'identité de plus de 7 milliards de clients de 193 pays différents peut être vérifiée en temps réel. Outre la sécurité, l'accent est également mis sur une application simple pour le client. Obtenant cinq étoiles sur cinq sur le portail d'évaluation des clients Trustpilot, la technologie IDnow est particulièrement conviviale.

IDnow couvre un large éventail de cas d'utilisation, tant dans les secteurs réglementés en Europe que pour des modèles commerciaux numériques totalement nouveaux dans le monde entier. La plate-forme permet d'adapter le flux d'identité aux différentes exigences régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow est soutenu par les investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures ainsi qu'un consortium des business angels de renom. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales de premier plan dans divers secteurs, telles que la Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS et Western Union, ainsi que des entreprises fintech telles que Fidor, N26, smava et wefox.

