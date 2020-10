Nouvelle image de marque et le pouvoir de l'innovation de la transformation intelligente de GWM, avant la clôture d'Auto China 2020

La marque et l'innovation des produits de GWM étaient en vedette. Non seulement le fabricant a-t-il fait appel à des acteurs chinois pour mettre en scène sa nouvelle culture de marque et des scénarios axés sur l'utilisateur pour joindre les jeunes consommateurs, mais il a également présenté une nouvelle gamme de produits qui ouvre la voie vers le futur monde « intelligent ». La technologie révolutionnaire HAVAL H6 de troisième génération, avec sa mise à niveau FOTA, ouvre une nouvelle ère de connectivité intelligente, car ses capacités intelligentes lui permettent d'apprendre du conducteur et de s'adapter à sa vie de tous les jours. Les HAVAL H6 et HAVAL Dagou atteignent une autonomie de conduite L2, tandis que leurs pick-up POER atteignent la L4, offrant un soutien complet dans des scénarios fixes.

Ces modèles atteignent de nouveaux sommets dans la conception et la production de voitures intelligentes de GWM suite à son repositionnement en tant qu'entreprise mondiale de technologie de mobilité. Les véhicules de GWM présentés à Auto China sont développés, conçus et produits par les plateformes modulaires intelligentes mondiales suivantes :

La plateforme « L.E.M.O.N » : axée sur la flexibilité, la haute performance, la sécurité avancée et un poids léger, elle soutient le développement de modèles de grande portée, y compris les plateformes A0 à D, les SUV, les fourgonnettes, et plus encore.

axée sur la flexibilité, la haute performance, la sécurité avancée et un poids léger, elle soutient le développement de modèles de grande portée, y compris les plateformes A0 à D, les SUV, les fourgonnettes, et plus encore. La plateforme « COFIS » : elle permet d'explorer les voyages futurs grâce à des postes de pilotage, à la conduite, à l'électronique et à l'architecture électronique intelligents; c'est le moteur numérique qui entraîne la transformation de GWM.

« Grâce aux capacités numériques avancées et aux nouvelles capacités en matière d'énergie, nos produits ont la puissance nécessaire pour se tailler une place sur le marché mondial, a déclaré Tony Sun, directeur général adjoint du marketing à l'étranger de GWM. Nous espérons saisir cette occasion pour présenter notre transformation novatrice au marché mondial et aux utilisateurs, qui verront des changements dans notre modèle mondialisé de pick-up POER. »

Avec ses capacités de pointe en recherche et développement (R et D), GWM préside plus de 10 centres de R et D dans 7 pays, dont son siège, à Baoding. GWM dispose d'une équipe mondiale de R et D de plus de 17 000 personnes réparties dans ses emplacements à Baoding (Chine), Shanghai (Chine), Yokohama (Japon), Detroit (États-Unis), Los Angeles (États-Unis), Francfort (Allemagne), Munich (Allemagne), Bangalore (Inde), Kottingbrunn (Autriche) et Gyeonggi (Corée du Sud).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307224/Rebranding_Innovation_Power_GWM_s_Intelligent_Transformation_Auto_China_2020_Closes.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307225/GWM_Showcases_3rd_Gen_H6_SUV_Auto_China_2020.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307226/1.jpg

SOURCE GWM