Nouvelle offre à 50 cm de résolution pour Planet

SAN FRANCISCO, 9 juin 2020 /PRNewswire/ -- Planet dévoile aujourd'hui trois nouvelles évolutions de son offre SkySat qui, combinées, améliorent non seulement la qualité de l'imagerie pour l'analyse, mais aussi la fluidité de l'acquisition et du traitement de ces données. Planet répond ainsi aux besoins actuels de ses clients désireux d'obtenir des informations régulières, exactes et précises. En un an, Planet a constaté une augmentation sensible de la demande en images satellites haute-résolution SkySat. La pandémie de COVID-19 a renforcé cette tendance rendant plus compliquées les méthodes traditionnelles de surveillance et d'inspection.

Une résolution de 50 cm

En seulement six mois, Planet a réussi à améliorer la résolution spatiale des images de sa constellation SkySat de 80 cm à 50 cm. Cette avancée permet aux clients d'avoir un aperçu plus précis des changements intervenus et apporte une meilleure compréhension du terrain à leur prise de décision. Ceci est particulièrement important pour la cartographie commerciale et gouvernementale, où il est essentiel de voir des éléments plus petits comme le marquage des routes.

Une capacité de revisite multipliée par 12

Alors que Planet se positionne déjà en tête du marché avec une revisite quotidienne garantie, le lancement prochain de six nouveaux SkySats lui permettra de photographier certaines zones jusqu'à 12 fois par jour, avec une moyenne générale de 7 fois par jour. Cette capacité sans précédent apportera une couverture internationale plus rapide des évènements se produisant à certains moments de la journée jusqu'alors difficilement observables par imagerie satellite. Pour en savoir plus sur les capacités de revisite de Planet, cliquez ici[LINK].

Tasking Dashboard

Planet s'efforce de démocratiser l'accès à son imagerie satellite en mettant en place des outils rendant l'expérience utilisateur plus simple et plus rapide. La base d'images de Planet, tout comme son réseau de distribution, est développée dans le Cloud. Le Tasking Dashboard et l'API sont les dernières nouveautés qui offrent aux utilisateurs un service complet d'imagerie à la demande automatisé et performant. Les clients peuvent ainsi, en toute autonomie, soumettre, modifier et annuler leurs commandes ciblées en fonction de leur zone et période d'intérêt.

Planet met en oeuvre l'approche Agile Aerospace dans ses projets, y compris pour son offre SkySat, afin de répondre aux besoins croissants des secteurs de la défense, de la sylviculture, de l'énergie, etc. Ces avancées centrées sur l'expérience utilisateur sont un élément clé de la mission de Planet qui consiste à démocratiser l'accès à l'imagerie satellite, en fournissant des renseignements stratégiques aux organisations et au secteur privé quand ils en ont le plus besoin.

À propos de Planet :

Planet est une entreprise du secteur aérospatial, spécialiste de l'analyse des données, qui exploite à ce jour la plus grande flotte de satellites commerciaux d'Observation de la Terre, capturant quotidiennement des images haute résolution de toute la surface de la Terre. La société collecte une quantité impressionnante d'informations sur l'évolution de la Terre, exploitables via les solutions logicielles et analytiques développées par Planet, pour aider les utilisateurs à prendre des décisions stratégiques. Plus d'informations sur www.planet.com. Suivez-nous sur Twitter @PlanetLabs.

Contacts Presse : GOOTENBERG - Laurence Colin & Carole Cousin - Tél. : +33 (0)1 43 59 29 90 - [email protected] – [email protected]

Related Links

http://www.planet.com



SOURCE Planet