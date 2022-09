Nouvelle tablette Android Handheld Algiz RT10 ultra-robuste, avec fonctionnalités évolutives

LIDKÖPING, Suède, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Handheld Group, leader de la fabrication de terminaux mobiles durcis, annonce aujourd'hui le lancement de la toute nouvelle tablette Algiz RT10, une tablette Android ultra-robuste de 10 pouces qui allie modernité du design, performances et évolutivité technologique permettant de conserver une grande polyvalence tout au long du cycle de vie.

Ultra-robuste, durable et dotée d'un indice de protection IP67, la nouvelle tablette Algiz RT10 résiste à l'eau, aux poussières, aux impacts et aux températures extrêmes. Cela n'empêche pas la RT10 d'être fine et légère et, avec son écran tactile haute résolution de 10 pouces, de figurer parmi les plus légères de sa catégorie puisqu'elle ne pèse que 980 grammes. Son processeur Qualcomm® Snapdragon 480 5G puissant et son système d'exploitation Android 11 permettent aux employés sur le terrain d'accéder aux fonctionnalités de leur entreprise. Grâce à sa fonctionnalité 5G intégrée à son puissant processeur, la solution restera à la pointe de la technologie pour les années à venir. Quant à son design conçu pour la longévité, il favorise la durabilité et réduit l'impact environnemental de l'appareil.

Dans le domaine des appareils mobiles robustes, la tablette Algiz RT10 est innovante à différents égards. Sa fonctionnalité 5G rend possible le streaming vidéo sur le terrain et son statut d'appareil recommandé pour les entreprises (AER) validé par Google en fait l'une des rares tablettes approuvées et répondant aux besoins des entreprises. Ses caractéristiques de sécurité renforcée comportent notamment l'identification biométrique (empreinte digitale), et le logiciel de gestion des appareils mobiles MaxGo permet de personnaliser le paramétrage de tous les appareils déployés sur le terrain.

À noter également, les autres caractéristiques pertinentes de la tablette ultra-robuste Algiz RT10 :

Écran tactile 10 pouces haute résolution, lisible au soleil, avec vitre ultra-durcie et mode gants/pluie.

Accès Google GMS pour Play Store et Google Maps.

Données haut débit 5G/4G/LTE, Wi-Fi, BT et NFC.

Jeu de puces intégré u-blox NEO M8U pour les données de localisation GNSS par GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou.

puces intégré u-blox NEO M8U pour les données de localisation GNSS par GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou. Caméras 13 mégapixels arrière et 5 mégapixels avant.

Batterie remplaçable par l'utilisateur, autonomie d'une journée entière.

UHF intégré et lecteur code-barres en option, en plus de l'extensibilité intégrée.

Accessoires comprenant étuis de transports et socles pour véhicule avec déport d'antenne GPS et Wi-Fi.

« En tant qu'ordinateur portable professionnel, la tablette Algiz RT10 Android constitue la combinaison optimale du design portable, de la robustesse sur le terrain et des capacités technologiques », résume Johan Hed, Directeur produits chez Handheld. « Elle offre une mobilité réelle et répond parfaitement aux besoins des entreprises nécessitant une solution flexible dans tout type de véhicule. »

À propos d'Handheld

Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de tablettes durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. D'origine suédoise, le groupe Handheld est implanté Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.handheldgroup.com/fr/ .

