Nouvelles destinations internationales passionnantes offertes par Get Golden Visa pour la résidence ou la citoyenneté

Pour faciliter le côté administratif, Get Golden Visa dispose de tous les experts nécessaires et prêts à aider les candidats tout au long du processus pour respecter les délais requis.

Actuellement, ceux qui souhaitent un passeport doré pour le Portugal n'ont plus que quatre mois pour bénéficier des règles actuelles (favorables) sur l'investissement dans l'acquisition immobilière ou les fonds d'investissement pour faciliter leur nouvelle vie de rêve.

À partir du 1er janvier 2022, si vous achetez une propriété résidentielle à Lisbonne, Porto, ou le long de la côte, vous ne pourrez pas faire la demande d'un visa doré Portugal, et le niveau minimum d'investissement pour la souscription du fonds passera de 350 000 € à 500 000 €.

Le Portugal est l'un des pays les plus populaires dans le monde en matière de résidence par investissement, que ce soit dans la propriété ou les fonds. L'équipe d'experts de Get Golden Visa est basée à Lisbonne et ceux-ci adaptent leurs connaissances d'initiés pour répondre aux besoins personnels du client. En tant que partenaire, Werner Gruner affirme : « Le Portugal aime accueillir différentes cultures, c'est dans notre ADN de faire des ponts entre les nationalités et les continents. »

Le fondateur de Get Golden Visa, Murat Coskun, affirme : « Nous avons lancé Get Golden Visa avec pour mission de transformer tous les programmes de migration des investissements disponibles en un processus efficace et transparent pour accélérer les demandes et permettre aux familles du monde entier de facilement devenir des citoyens du monde.

« Nous sommes une société de conseil en investissement sur mesure qui a été fondée en 2014 et notre mission est d'aider les gens à obtenir une résidence et une citoyenneté supplémentaires en effectuant un investissement admissible en Europe, aux Amériques, dans les Caraïbes et dans le reste du monde.

« Selon le programme choisi, nous offrons des services consultatifs professionnels pour l'acquisition de biens immobiliers, la souscription de fonds ou d'autres véhicules de placement. Nos équipes d'experts locaux distinguent Get Golden Visa de ses concurrents car il offre un service de conseil indépendant et accompagne les investisseurs tout au long de leur parcours.

« Avec des bureaux locaux à Lisbonne, Athènes, Istanbul et Londres et diverses associations internationales, nous offrons des conseils transparents avec une approche sur mesure et flexible. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1630926/Get_Golden_Visa_Portugal.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1630927/Get_Golden_Visa_Logo.jpg

SOURCE Get Golden Visa