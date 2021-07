Nouvelles données sur les insulines biosimilaires proposées de phase 1 Gan & Lee Asparte (GL-ASP), Lispro (GL-LIS) et Glargine (GL-GLA) présentées à la 81e session scientifique de l'American Diabetes Association

PEKIN et BRIDGEWATER, New Jersey, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (ci-après dénommée Gan & Lee, code boursier : 603087.SH), a annoncé des résultats positifs d'un essai clinique de phase 1 lors de la 81e session scientifique de l'American Diabetes Association (ADA), du 25 au 29 juin. Les nouvelles données concernaient trois analogues biosimilaires proposés de l'insuline Gan & Lee, l'insuline asparte (GL-ASP), l'insuline lispro (GL-LIS) et l'insuline glargine (GL-GLA), et ont été présentées par les principaux chercheurs de Profil (Allemagne).

Les trois études de phase 1 ont satisfait à leurs analyses primaires de pharmacocinétique et de pharmacodynamique. Ces données démontrent la bioéquivalence pharmacocinétique et pharmacodynamique entre chacune des insulines biosimilaires Gan & Lee proposées et leurs composés de référence respectifs. En outre, les profils de sécurité étaient comparables entre chacune des trois insulines biosimilaires Gan & Lee proposées et leurs composés de référence respectifs1,2,3.

Les données présentées dans les résumés constituent une étape importante dans les programmes de développement clinique des biosimilaires chez Gan & Lee. Bien que 2021 marque le centenaire de la découverte de l'insuline, l'accès à l'insuline reste un problème de santé mondial. « Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape concernant l'introduction des insulines biosimilaires dans la pratique clinique, ayant pour but de contribuer à réduire l'incidence du diabète dans le monde », a déclaré Jia Lu, directeur exécutif des sciences cliniques. Les trois résumés ont été récemment publiés sur le site web de la revue Diabetes® et les numéros de présentation des affiches pour les résumés GL-ASP, GL-LIS et GL-GLA sont respectivement 738-P, 736-P et 740-P.

À propos de Gan & Lee

Gan & Lee a réussi à mettre au point la première insuline humaine biosynthétique nationale en Chine. Actuellement, la société commercialise en Chine cinq analogues recombinants de l'insuline et d'autres produits, notamment la glargine injectable à action prolongée (Basalin®), la lispro injectable à action rapide (Prandilin®), l'asparte injectable à action rapide (Rapilin™), la lispro injectable mixte protamine-zinc (25R) (Prandilin®25) et l'aspart 30 injectable (Rapilin™30), le stylo injecteur d'insuline réutilisable (GanleePen™) et l'aiguille de stylo jetable (Ganlee Fine™).

Pour l'avenir, Gan & Lee s'efforce d'atteindre son objectif de devenir une société pharmaceutique de classe mondiale en offrant une couverture complète dans le domaine du diagnostic et du traitement du diabète, et en participant activement au développement de nouvelles entités chimiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, du cancer et d'autres maladies. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] .

