Nouvelles encourageantes d'African Parks en matière de conservation en 2019

JOHANNESBOURG, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui plus que jamais, des interventions efficaces en matière de conservation sont essentielles pour améliorer la trajectoire de la biodiversité sur Terre et l'état de ses écosystèmes, comme le souligne le rapport de l'IPBES sur la biodiversité mondiale publié cette année. Des zones protégées bien gérées sont des points d'ancrage vitaux de sanctuaire, de stabilité et d'opportunité pour des millions de personnes et d'innombrables espèces. Détenant le portefeuille de parcs le plus grand et le plus diversifié du point de vue écologique géré par une seule organisation à travers l'Afrique, African Parks a pour but de concrétiser la valeur écologique, sociale et économique de ces paysages, en préservant leurs fonctions écologiques, en fournissant un air pur et des bassins hydrographiques sains, en piégeant le gaz carbonique, ainsi qu'en assurant la sécurité alimentaire et la bonne santé de millions de personnes.

Voici quelques-unes des nouvelles les plus encourageantes de l'organisation en 2019 :

L'exceptionnel parc national Matusadona, du Zimbabwe , qui jouxte le lac Kariba, est devenu le 16 e parc à rejoindre le portefeuille de gestion d'African Parks. Grâce à un partenariat avec la Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, le parc sera intégralement restauré pour en faire une réserve naturelle de premier plan dans la région.

, qui jouxte le lac Kariba, est devenu le 16 parc à rejoindre le portefeuille de gestion d'African Parks. Grâce à un partenariat avec la Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, le parc sera intégralement restauré pour en faire une réserve naturelle de premier plan dans la région. L'un des plus importants transferts internationaux de rhinocéros noirs de l'histoire a été conclu en collaboration avec le Black Rhino Range Expansion Project du WWF, en utilisant des populations sources d'Afrique du Sud pour stimuler la population du Malawi et créer une aire de répartition précieuse pour l'espèce en danger de disparition.

et créer une aire de répartition précieuse pour l'espèce en danger de disparition. Le plus grand transport de rhinocéros d' Europe vers l'Afrique jamais entrepris a été réalisé, relâchant cinq rhinocéros noirs d'Afrique de l'Est élevés avec succès par le programme ex-situ de l'Association européenne des zoos et aquariums, dans le parc national Akagera, au Rwanda , aidant ainsi à construire une population sauvage durable de cette sous-espèce qui ne compte que 1 000 individus environ en Afrique.

vers l'Afrique jamais entrepris a été réalisé, relâchant cinq rhinocéros noirs d'Afrique de l'Est élevés avec succès par le programme ex-situ de l'Association européenne des zoos et aquariums, dans le parc national Akagera, au , aidant ainsi à construire une population sauvage durable de cette sous-espèce qui ne compte que 1 000 individus environ en Afrique. Des guépards ont été introduits dans la réserve naturelle de Majete, au Malawi , afin de former une population fondatrice essentielle et d'aider à accroître l'aire de répartition du grand félin vulnérable ; et près de 200 buffles ont été relâchés dans le marais de Bangweulu afin de reconstituer la population de l'une des plus grandes zones humides du continent.

, afin de former une population fondatrice essentielle et d'aider à accroître l'aire de répartition du grand félin vulnérable ; et près de 200 buffles ont été relâchés dans le marais de Bangweulu afin de reconstituer la population de l'une des plus grandes zones humides du continent. Cent ans de conservation ont été célébrés par le Barotse Royal Establishment et le Département zambien des parcs nationaux et de la faune sauvage (DNPW) dans le parc national de Liuwa Plain, avec l'ouverture officielle du gîte de luxe King Lewanika Lodge . L'événement témoigne du partenariat de 16 ans entre les deux organisations visant à restaurer l'écosystème, promouvoir le développement des moyens de subsistance, créer de l'emploi, fournir une éducation et de l'aide à des milliers de personnes, tout en voyant le parc émerger comme l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde, saluée par le New York Times et TIME Magazine.

. L'événement témoigne du partenariat de 16 ans entre les deux organisations visant à restaurer l'écosystème, promouvoir le développement des moyens de subsistance, créer de l'emploi, fournir une éducation et de l'aide à des milliers de personnes, tout en voyant le parc émerger comme l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde, saluée par le et TIME Magazine. TIME Magazine a inscrit le parc national Zakouma du Tchad sur sa liste des plus beaux lieux du monde en 2019, et le parc national Akagera du Rwanda continue d'enregistrer des progrès remarquables en matière de développement du tourisme, alors que Wilderness Safaris vient d'ouvrir son fabuleux camp de tentes de luxe Magashi Camp.

le parc national Akagera du continue d'enregistrer des progrès remarquables en matière de développement du tourisme, alors que Wilderness Safaris vient d'ouvrir son fabuleux camp de tentes de luxe Magashi Camp. Avec l'aide de plusieurs partenaires, le parc a installé les technologies les plus sophistiquées existant à l'heure actuelle, dont Vulcan EarthRanger, ESRI, Smart Parks et bien d'autres, afin d'améliorer la surveillance en temps réel de la faune sauvage et de soutenir l'application de la loi au sein des parcs.

Ces avancées n'ont été possibles que grâce à des partenariats avec les gouvernements nationaux qui confient à African Parks la tâche de gérer leur patrimoine naturel. Leur vision commune d'un avenir pour les populations et la faune sauvage est concrétisée grâce au généreux financement d'une communauté mondiale de bienfaiteurs dévoués, notamment les grands donateurs suivants : l'Acacia Conservation Fund (ACF), l'Adessium Foundation, l'Arcus Foundation, la Dutch Postcode Lottery, l'Union européenne, la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA), la Fondation Segré, le gouvernement du Bénin, la Howard G. Buffett Foundation, la MF Jebsen Conservation Foundation, la National Geographic Society, Oppenheimer Philanthropies, la People's Postcode Lottery, l'Elephant Crisis Fund du Save the Elephants and Wildlife Conservation Network, Stichting Natura Africae, la Walton Family Foundation, la Wildcat Foundation, la Wyss Foundation, WWF-Pays-Bas, WWF-Belgique, UK Aid, le Département d'État américain et l'USAID.

Dans l'ensemble, ces accomplissements ne sont possibles que grâce à la myriade de soutiens reçus, qu'il s'agisse d'événements, de ventes aux enchères et de courses de bienfaisance, de recommandations d'amis, de visites aux parcs, de legs ou d'individus témoignant de l'urgence du travail de conservation, et aux généreux membres du conseil d'Administration à Hong Kong, aux Pays-Bas, en Suisse, aux États-Unis et en Afrique du Sud.

