Nouvelles ressources d'information sur le cancer du NCCN pour les Ukrainiens

« Nous sommes de tout cœur avec le peuple ukrainien pendant cette invasion injuste et cette crise humanitaire, » a déclaré Robert W. Carlson, MD, PDG du NCCN. « La guerre ne menace pas seulement la sécurité immédiate des personnes, elle rend également beaucoup plus difficile la fourniture des soins de santé nécessaires, y compris les soins essentiels contre le cancer. Nous espérons que ces guides de traitement en ukrainien pourront offrir une certaine aide aux patients, à leurs soignants et à leurs prestataires pendant cette période difficile. »

Les ressources du NCCN comprennent 14 lignes directrices pour les patients (Guidelines for Patients®) nouvellement traduites, qui contiennent des informations spécialisées, fondées sur des données probantes et adaptées aux besoins des patients sur les huit sujets suivants en matière de soins contre le cancer :

Cancer du sein (carcinome canalaire in situ/DCIS, invasif et métastatique)

Cancer du col de l'utérus

Cancer du côlon

Gestion de la détresse

détresse Cancers de la tête et du cou (nasopharyngé, oral et oropharyngé)

Cancer du poumon (précoce et métastatique)

Lymphomes (à grandes cellules B diffuses)

Cancer de la prostate (précoce et avancé)

Les versions anglaises de ces directives destinées aux patients sont basées sur les directives de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®), la norme reconnue pour l'orientation et la politique cliniques en matière de soins du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les versions destinées aux patients sont présentées dans un format facile à lire grâce au financement de la NCCN Foundation®, afin d'aider les patients à mieux comprendre les soins qu'ils reçoivent en cas de cancer, en particulier lorsqu'ils traversent des frontières géographiques et reçoivent des soins dans différents environnements.

« Aussi difficile qu'il soit d'endurer une invasion, cela peut être encore plus difficile pour les personnes atteintes de cancer qui ont des préoccupations médicales supplémentaires et urgentes, » a déclaré Nelya Melnitchouk, MD, Global Medical Knowledge Alliance ( GMKA ). « Ces informations en ukrainien peuvent aider les personnes atteintes de cancer et leurs prestataires de soins de santé à comprendre où ils en sont dans leur parcours de traitement et comment adapter leurs prochaines étapes dans des circonstances changeantes. »

« Le NCCN rejoint les nombreuses organisations du monde entier qui répondent à l'appel pour soutenir les patients ukrainiens atteints de cancer, leurs médecins et leurs familles, » a déclaré Mike Morrissey, directeur général de l'Organisation européenne contre le cancer (ECO). « Nous avons rassemblé des ressources traduites de nombreuses organisations médicales et de patients en un seul endroit à l'adresse onco-help.org , afin que les personnes qui ont besoin de ces informations puissent y accéder rapidement et facilement. »

Le site de ressources du NCCN s'appuie sur un travail de longue haleine et des partenariats en cours dans le monde entier pour fournir également des versions adaptées et stratifiées des lignes directrices sur le cancer qui peuvent aider les prestataires de soins de santé à identifier les options de traitement afin de fournir les meilleurs résultats possibles dans des contextes de ressources limitées ou de conflits, entre autres préoccupations régionales uniques.

Le NCCN s'engage à continuer à soutenir le peuple ukrainien en mettant continuellement à jour les informations à l'adresse NCCN.org/Ukraine et sur les applications NCCN . D'autres ressources seront bientôt disponibles.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) est une alliance à but non lucratif de centres anticancéreux de premier plan dédiée aux soins pour les patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à améliorer et à faciliter la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins contre le cancer afin que tous les patients puissent vivre mieux. Visitez le site NCCN.org pour plus d'informations sur les directives de pratique clinique en oncologie du NCCN ( NCCN Guidelines ®) et d'autres initiatives. Suivez NCCN sur Facebook @NCCNorg , Instagram @NCCNorg et Twitter @NCCN .

À propos de la NCCN Foundation

La NCCN Foundation® a été fondée par le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) pour donner des moyens d'action aux personnes atteintes de cancer et faire progresser l'innovation en oncologie. La NCCN Foundation donne aux personnes atteintes d'un cancer et à leurs soignants les moyens d'agir en leur fournissant des conseils impartiaux émanant des plus grands spécialistes mondiaux du cancer, par le biais de la bibliothèque des NCCN Guidelines for Patients® et d'autres ressources éducatives destinées aux patients. La Fondation NCCN s'est également engagée à faire progresser le traitement du cancer en finançant les jeunes chercheurs nationaux les plus prometteurs à la pointe de la recherche sur le cancer. Pour plus d'informations sur la NCCN Foundation, rendez-vous sur le site NCCN.org/foundation .

Contact presse:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1783811/Ukraine_Resources.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

SOURCE National Comprehensive Cancer Network