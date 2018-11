Nová poľnohospodárska technológia sušenia pomocou tepelného čerpadla prichádza do Európy

GUANGZHOU, Čína, 5. novembra 2018 /PRNewswire/ -- PHNIX, najväčší čínsky vývozca tepelných čerpadiel do Európy, nedávno oznámil, že jeho nová technológia sušenia pomocou tepelného čerpadla vstupuje na európsky trh. Nové riešenie sa bude využívať pri sušení potravín, ovocia, dreva a iných výrobkov. Podľa slov Jaba Fana, riaditeľa divízie tepelných čerpadiel do domácnosti spoločnosti PHNIX, vyváža jeho spoločnosť na európsky trh tepelné čerpadlá do domácnosti, spolu s bazénovými tepelnými čerpadlami už mnoho rokov na základe dohôd o spolupráci s výrobcami originálnych dielov alebo dizajnu.