Nova Aliança de bens de consumo para acelerar o esforço sistêmico de eliminação do desmatamento e da degradação das florestas das principais cadeias de abastecimento de produtos

PARIS, 25 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, dentro da Semana do Clima 2020, o The Consumer Goods Forum (CGF) lançou oficialmente a Aliança de ação positiva pelas florestas, incluindo 17 marcas globais de bens de consumo, varejistas e produtores, que trabalharão juntos e usarão sua voz coletiva para acelerar os esforços sistêmicos de eliminação do desmatamento e da degradação das florestas e a conversão das principais cadeias de abastecimento de produtos de óleo de palma, soja e papel, embalagens à base de celulose e fibra, além de impulsionar mudanças transformadoras em toda a indústria.

A Aliança, liderada pelos respectivos CEOs das empresas e copatrocinada no Conselho do CGF pelo Carrefour e pela Mars, Incorporated, reúne as maiores marcas de bens de consumo do mundo com um valor de mercado coletivo de 1,8 trilhões de dólares americanos. Sua ambição é utilizar seu alcance e conhecimento coletivos, redes e recursos mundiais para envolver e colaborar com produtores, fornecedores e comerciantes, assim como com os governos e a sociedade civil, para defender soluções positivas para as florestas. Os membros da Aliança para a ação positiva pelas florestas são:

Carrefour

Colgate-Palmolive Company

Danone

Essity

General Mills

Grupo Bimbo

Jerónimo Martins

Mars, Incorporated

METRO AG

Mondelēz International

Nestlé

P&G

PepsiCo

Sainsbury's

Tesco

Unilever

Walmart

A Aliança de ação positiva pelas florestas se comprometeu a agir nas seguintes principais áreas:

1) Envolvimento de fornecedores e comerciantes para pedir a implementação de ações positivas pelas florestas em todas as suas operações de produtos;

2) União de forças para enfrentar os desafios da conservação das florestas nos principais cenários de produção;

3) Incentivos para os governos e partes interessadas criarem um ambiente propício para a conservação das florestas;

4) Garantia da transparência e da responsabilidade, informando periodicamente seu progresso.

Dentro de seus compromissos, os membros da Aliança trabalharão de maneira construtiva com os governos, tanto nas nações produtoras quanto nas nações importadoras, para incentivá-los a implementar medidas práticas para apoiar um futuro positivo para as florestas. A Aliança defenderá e respaldará práticas que visem mudar comportamentos e processos em um nível macro para apoiar as florestas mundiais e não uma área específica.

Grant Reid, presidente e CEO da Mars, Incorporated e copatrocinador do Conselho do CGF da Aliança positiva pelas florestas, disse: "Acreditamos que a proteção das florestas é um impulsionador do crescimento econômico, não um sacrifício para o crescimento. A proteção das florestas proporciona ecossistemas saudáveis e apoia cenários produtivos e comunidades resilientes. Como consequência da crise da covid-19, devemos garantir que os esforços de proteção das florestas sejam parte da resposta mundial. Esta resposta exige a união de todos os participantes que queiram acabar com o desmatamento e que estejam comprometidos em fazer parte da solução".

Alexandre Bompard, presidente e CEO do Carrefour e copatrocinador do Conselho do CGF da Aliança positiva pelas florestas, disse: "Estamos mudando ativamente nosso modelo para nos tornarmos empresas positivas para as florestas. Estamos totalmente comprometidos em envolver os participantes das cadeias de abastecimento, tomando medidas no local e trabalhando coletivamente para catalisar mudanças. A ação de várias partes interessadas é fundamental, em particular o engajamento político nos níveis nacional e regional, assim como o forte apoio da comunidade de investimentos".

A Aliança para a ação positiva pelas florestas será anunciada oficialmente como parte da Semana do Clima 2020, quando membros da Aliança, representantes do governo do Reino Unido e da Indonésia e da Aliança pela floresta tropical se reunirão para discutir e tirar dúvidas do público sobre a Aliança, suas ambições e planos para alcançar seus objetivos.

Wai-Chan Chan, diretor-geral do The Consumer Goods Forum, disse: "O desmatamento continua sendo uma questão fundamental que nosso planeta enfrenta atualmente. Nosso evento na Semana do Clima de Nova York mostrará exatamente como nossa Aliança está comprometida com ações locais que produzam impactos em larga escala e explicará como pretendemos ter sucesso. Também estamos disponibilizando uma variedade de vozes para garantir que nos engajemos desde o início e ouçamos efetivamente as preocupações daqueles que lutam para incorporar a questão do desmatamento e que apoiam soluções inovadoras baseadas na natureza. Estamos juntos nesta luta".

O evento, realizado no Zoom, acontecerá das 10h às 11h EST na terça-feira, 22 de setembro de 2020. Inscreva-se aqui: cwnyc.tcgfforestpositive.com

Para mais informações sobre o evento da Semana do Clima 2020, visite: https://www.climateweeknyc.org/event/breaking-chains-cgf-forest-positive-coalition-action

Para mais informações sobre a Aliança, seus membros e seus objetivos, visite: www.tcgfforestpositive.com

Sobre The Consumer Goods Forum:

The Consumer Goods Forum ("CGF") é uma rede industrial global baseada na igualdade gerenciada por seus membros para incentivar a adoção global de práticas e normas úteis para a indústria de bens de consumo por todo o mundo. Reúne os CEOs e gerentes seniores de cerca de 400 varejistas, produtores, prestadores de serviços e outras partes interessadas em 70 países e reflete a diversidade da indústria em termos geográficos, de tamanho, formato e categoria de produtos. Suas empresas associadas têm vendas combinadas de 3,5 trilhões de euros e empregam, diretamente, quase 10 milhões de pessoas, com mais 90 milhões de empregos relacionados estimados ao longo da cadeia de valor. Ele é gerenciado por seu Conselho de Administração, que inclui 58 CEOs de varejo e produtores. Para mais informações, visite: www.theconsumergoodsforum.com.

