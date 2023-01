Nova atualização da marca ugee, revelando novas possibilidades para o futuro

SHENZHEN, China, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 28 de dezembro de 2022, a marca de escrita digital de renome mundial ugee lançou oficialmente sua nova imagem de marca.

Desde o lançamento do primeiro produto, há 25 anos, a ugee acompanha os usuários. Em 1998, quando o mundo entrou na era da Internet, a ugee, a primeira marca chinesa de tecnologia a abrir as portas para o desenho e a escrita digitais, tornou-se uma ponte de ligação entre a tecnologia digital e o mundo da caneta e do papel. Em 2022, a ugee (https://www.ugee.com/) decidiu apresentar a seus usuários uma nova imagem de marca e o conceito da marca de "escrever, desenhar, para o novo".

Nessa atualização da marca, a ugee apresenta o novo conceito da marca de "escrever, desenhar, para o novo".

A nova ugee concentra-se no amplo grupo etário jovem de 5 a 30 anos, oferecendo cada vez mais experiências novas e diversificadas de desenho e escrita a entusiastas de desenho e escrita, educação e outras várias pessoas. Além disso, a ugee mantém a personalidade da marca, "amigável, alegre, diversificada e perspicaz", promove a inovação de novas formas de produtos, amplia as aplicações dos usuários na área de desenho e escrita e os acompanha em seu crescimento no mundo do desenho e da escrita.

A ugee também lançou uma nova imagem visual VI e imagem IP. O novo visual VI composto por quatro letras minúsculas proporciona uma expressão mais simples e personalizada para a marca e oferece uma nova experiência visual para os usuários em várias áreas; as imagens duplas IP uu e gg são expressões vívidas e personalizadas da marca, que têm ressonância emocional com usuários jovens e diversificados.

Após anos de desenvolvimento profundo no setor, a ugee desenvolveu com sucesso várias aplicações de produtos, como pintura digital, escrita digital (https://www.ugee.com/be-ugee-partner), educação inteligente de escrita e gravação em papel e lápis, e oferece produtos e serviços ricos e diversificados a milhões de usuários em mais de 30 países e regiões, como iniciantes/entusiastas de pintura digital, ensino on-line e escritórios remotos.

No futuro, a ugee criará dispositivos mais diversificados de desenho (https://www.ugee.com/drawing-monitors/u1200) e escrita digitais, abrindo um novo mundo de desenho e escrita digitais para os usuários e revelando novas possibilidades para vários cenários de aplicação.

O site oficial da ugee já está sincronizado com a atualização, mais detalhes novos sobre a atualização e produtos inovadores. Preste muita atenção à dinâmica do site oficial.

