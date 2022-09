XUZHOU, China, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A nova base de projetos de desenvolvimento industrial inteligente de ponta de equipamentos portuários da XCMG Machinery (SHE: 000425) já está operando totalmente. Espera-se que ela tenha uma capacidade de produção anual de dois mil conjuntos de equipamentos portuários, entre os quais estão guindastes móveis para contêineres, empilhadeiras e outros maquinários portuários móveis e guindastes de pórtico, cais e outros grandes equipamentos portuários. O valor de produção anual de 3,6 bilhões de yuans (USD 514,68 milhões) destacará a XCMG de forma abrangente no mercado internacional de equipamentos portuários.

Nova base de projetos de desenvolvimento industrial inteligente de ponta da XCMG Port Machinery inicia produção. (PRNewsfoto/XCMG)

"A nova base está funcionando mais cedo do que o esperado. Ela promoverá nossas aspirações de fabricação inteligente e ecológica, além de reforçar nosso volume de produção e melhorar significativamente a qualidade dos equipamentos portuários. A XCMG fará o possível para construir uma fábrica digital inteligente internacional de primeira classe.

Desde a fase de planejamento, o projeto tem o objetivo estratégico de "construir uma fábrica digital e inteligente", aproveitando os diferenciais da XCMG em fabricação inteligente, profundamente engajada em processos avançados inteligentes e ecológicos, e continuando a se empenhar na área de fabricação inteligente. No início de 2021, o projeto de desenvolvimento industrial inteligente de ponta da XCMG Port Machinery lançou oficialmente a construção como um grande projeto industrial em nível de província, ocupando uma área de 20 hectares, com um investimento total de 1,2 bilhão de yuans (USD 171,06 milhões). Algumas das linhas de produção foram colocadas em operação no mesmo ano.

A XCMG Port Machinery formou duas séries de produtos elétricos puros e movidos a combustível, com cinco categorias – guindaste móvel, movimentador de contêineres vazios, empilhadeira contrabalançada pesada, empilhadeira telescópica para movimentação, movimentador de sucata e transportador plano – para atender à demanda do mercado por equipamentos de carga/descarga e manuseio.

Os portos estão se unindo em uma revolução de fabricação verde e inteligente, com o principal diferencial da tecnologia elétrica pura, e a XCMG Port Machinery tem se concentrado no desenvolvimento e na iteração tecnológica dos produtos de novas energias e superou o período de dificuldade da mudança de energia inteligente e rápida. Além disso, ela explora ativamente a aplicação de robôs de transporte sem motorista nos portos para aumentar ainda mais sua influência de mercado e apoiar a construção de portos verdes e inteligentes e travessias de fronteiras.

Os produtos da XCMG Port Machinery são amplamente utilizados nos principais portos do mundo. Do porto de Dalian, no norte da China, até o porto de Guangzhou, no sul, as soluções da XCMG estão estabelecendo referências no setor, principalmente na construção de portos verdes.

A XCMG forneceu equipamentos e serviços de alta qualidade para a logística de carga/descarga em muitos estaleiros ferroviários nacionais e estações de transferência de contêineres. Os guindastes móveis são implementados em várias linhas ferroviárias, como a Jinhua-Wenzhou Railway (Zhejiang), a China-Vietnam Railway Express (Nanning) e a China/Kunming-Laos/Vientiane Railway, acelerando o desenvolvimento de alta qualidade do transporte ferroviário.

Para mais informações, acesse www.xcmg.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908578/XCMG_New_Port_Machinery_s_High_end_Intelligent_Industrial_Development_Project_Base.jpg

FONTE XCMG

SOURCE XCMG