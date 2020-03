Nova Bateria Blade da BYD irá redefinir os padrões de segurança de veículos elétricos

No evento de lançamento online , com o tema "A Bateria Blade (espada) – Desembainhada para Proteger o Mundo" (" The Blade Battery – Unsheathed to Safeguard the World "), o presidente do conselho e presidente da BYD, Wang Chuanfu, disse que a Bateria Blade reflete a determinação da BYD de resolver questões sobre a segurança da bateria, ao mesmo tempo que redefine os padrões de segurança para todo o setor.

A BYD apresentou um vídeo da Bateria Blade que passou, com sucesso, no teste de penetração de um prego, o que é visto como a maneira mais rigorosa de testar avalanche térmica nas baterias, devido a sua dificuldade absoluta. "Em termos de segurança da bateria e densidade energética, a Bateria Blade da BYD tem vantagens óbvias", disse o professor Ouyang Minggao, membro da Academia Chinesa de Ciências e professor da Universidade de Tsinghua.

A Bateria Blade foi desenvolvida pela BYD nos últimos anos. As células singulares são colocadas juntas e então inseridas em um pacote de baterias. Devido à estrutura otimizada do pacote de baterias, a utilização de espaço do pacote de bateria é aumentada em mais de 50%, em comparação com as baterias convencionais de bloco de fosfato de ferro-lítio.

Durante os testes de perfuração com prego, a Bateria Blade não emitiu fumaça ou fogo depois de ser penetrada e a temperatura de sua superfície atingiu apenas de 30º a 60ºC. Nas mesmas condições, uma bateria de lítio ternária excedeu 500ºC e queimou violentamente, e apesar de uma bateria convencional de bloco de fosfato de ferro-lítio não emitir chamas ou fumaça abertamente, a temperatura de sua superfície atingiu níveis perigosos de temperatura de 200º a 400ºC. Isso significa que os veículos elétricos equipados com a Bateria Blade são muito menos susceptíveis a pegar fogo, mesmo que sejam severamente danificados.

A Bateria Blade também passou por outras condições extremas de testes, ao serem esmagadas, curvadas, aquecidas em um forno de 300ºC e sobrecarregadas em 260%. Nada disso resultou em fogo ou explosão.

O vice-presidente da BYD e presidente do conselho da FinDreams Battery Co., Ltd., He Long, falou sobre quatro vantagens distintas da Bateria Blade: alta temperatura inicial para reações exotérmicas, liberação lenta de aquecimento e baixa geração de calor, sua capacidade de não liberar oxigênio durante avarias ou pegar fogo facilmente.

Nos últimos anos, muitos fabricantes de veículos elétricos entraram em uma competição por autonomia sempre maior. Quando a autonomia se torna o principal fator a considerar, o foco é transferido então para fabricantes de baterias de alimentação, levando a buscas irracionais por "densidade energética" no setor de baterias. É por causa desse foco pouco prático na "densidade energética" que a segurança ficou marginalizada no desenvolvimento de baterias de alimentação. A Bateria Blade da BYD visa reposicionar a segurança da bateria na linha de frente, um redirecionamento do tênue foco das indústrias nesse aspecto crucial.

"Hoje, muitas marcas de veículos estão discutindo conosco a formação de parcerias, com base na tecnologia da Bateria Blade", disse He Long. Ele afirmou que a BYD terá satisfação em compartilhar e trabalhar com parceiras globais para obter resultados mutuamente benéficos para todos os protagonistas do setor.

O veículo elétrico Han, modelo sedã flagship da BYD com lançamento programado para junho, virá equipado com a Bateria Blade. O novo modelo irá liderar a Família Dynasty da marca, ostentando uma autonomia de 605 quilômetros e uma aceleração de 0 a 100km/h em apenas 3,9 segundos.

Sobre a BYD

A BYD Company Ltd. é uma das maiores empresas privadas da China. Desde sua criação em 1995, a empresa desenvolveu rapidamente uma sólida expertise em baterias recarregáveis e se tornou uma defensora incansável do desenvolvimento sustentável, expandindo com sucesso suas soluções de energia renovável globalmente, com operações em mais de 50 países e regiões. A criação de seu Ecossistema de Energia de Emissões Zero (Zero Emissions Energy Ecosystem) – composta pela geração de energia solar econômica, armazenamento confiável de energia e transporte elétrico avançado – a tornou uma líder nos setores de energia e transporte. A BYD é registrada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas em http://www.byd.com.

Contatos – Na região da Ásia e Pacífico: Richard Li

[email protected]; tel:+86-755-8988-8888-61777

Na América do Norte: Frank Girardot

[email protected]; tel: +1 213 245 6503

Na Europa: Penny Peng

[email protected]; tel: +31-102070888

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1138839/Wang_Chuanfu_at_the_launch_event.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1138840/BYD_Blade_Battery_Pack.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1138841/BYD_Han_EV.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1138842/Test_results_for_three_types_of_EV_power_batteries_after_nail_penetration__with.jpg

FONTE BYD Company Limited

SOURCE BYD Company Limited