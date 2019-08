Nova bomba de calor inversora para piscina PHNIX R32 e série Comfort R410A econômica a ser lançada no Brasil

O Brasil é um dos principais mercados da PHNIX na América do Sul. A PHNIX planeja o lançamento global do novo produto e novo layout de mercado, e o Brasil é uma consideração importante. Até este ano, os envios da PHNIX para o Brasil aumentaram aproximadamente 20% por ano, o que pode ser um sinal positivo de que a economia brasileira está se recuperando, de acordo com o Sr. Peter Wang, vice-diretor geral a cargo dos negócios globais da PHNIX no exterior.

A série Comfort de bomba para calor de piscina da PHNIX com alta economia - A série Comfort se empenha em entregar a perfeita experiência na piscina com excepcional desempenho ao menor custo. Seu COP pode chegar até 5.8. A bomba aquecida utiliza um método de descongelamento reverso com válvula em quatro vias. Proporciona um descongelamento automático com base na temperatura ambiente e permite que a unidade funcione a temperaturas ambientes de até -7°C.

A bomba de calor inversora para piscina PHNIX R32 - Novas bombas para aquecimento de piscina PHNIX começaram a adotar nova solução de gás R32 em larga escala. Comparada com as bombas de calor para piscina com refrigeração R410A, as bombas de calor R32 têm um GWP de apenas um terço, portanto, seu desempenho ambiental é ainda melhor. A nova bomba de calor inversora para piscinas da série PHNIX R32 foi a primeira da China a obter a certificação EU CE.

Novo controlador remoto PHNIX 4G-DTU - A série inversora para piscina PHNIX e a nova série para bomba de calor para piscina R32 com um módulo 4G-DTU module dentro da placa de controle podem ser conectadas à Internet com sinal móvel 4G automaticamente. Todos os dados da bomba de calor serão transferidas à nuvem (servidor) para os vendedores e usuários controlarem facilmente a bomba de calor e verificarem a condição de operação da unidade.

Sobre a PHNIX

A PHNIX, uma fabricante líder de bombas de calor da China, é uma empresa internacional especializada em pesquisa e desenvolvimento (R&D, em inglês), produção de produtos de bomba de calor e soluções de economia de energia. Aproximadamente 50% dos produtos da PHNIX são exportados para a Europa, Estados Unidos e outros mercados internacionais. Para mais informações sobre a PHNIX e seus produtos, acesse www.phnix-e.com.

