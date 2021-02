Nova campanha das baterias Heliar destaca durabilidade superior e os 90 anos da marca

SAO PAULO, 26 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Heliar, marca líder nas montadoras, anuncia a nova campanha de comunicação para 2021. Comemorando as nove décadas, a Heliar criou um vídeo anunciando o novo slogan: "Há 90 anos, a melhor bateria do Brasil", narrado pela apresentadora Fernanda Gentil. Além disso, a marca anuncia a maior durabilidade do mercado brasileiro. A Heliar Super Free dura até 3 vezes mais do que outras marcas.

Os testes foram realizados comparando a durabilidade das baterias Heliar Super Free com as principais concorrentes. O resultado foi obtido por meio de testes de ciclos de vida acelerado, isto é, descarregar e carregar a bateria várias vezes para saber quantos ciclos ela é capaz de ter. As baterias Heliar duraram até três vezes mais do que as outras marcas.

Segundo Diones dos Santos, engenheiro da Clarios, esse resultado foi alcançado por conta dos componentes de qualidade, da inovação na linha de produção e pela tecnologia exclusiva da empresa, chamada Powerframe, que compacta o chumbo da bateria fazendo com que a corrosão seja mais lenta. "Por toda a qualidade dos nossos produtos, a Heliar é líder entre as montadoras. Além disso, somos referência em logística reversa no setor, já que reciclamos 98% de todas as baterias que produzimos. Por isso tudo, hoje, um em cada três veículos fabricados no mundo saem de fábrica com baterias Clarios", explica.

A coordenadora de Marketing, Paula Consani, afirma que o resultado dos testes será um dos atributos mais explorados na campanha de 2021. "O teste de durabilidade chancela o nosso discurso de melhor bateria do Brasil. O ano de 2021 chega com grandes oportunidades e a nova campanha vai impulsionar ainda mais os nossos negócios", diz.

Ficha técnica campanha

Anunciante: Heliar – Clarios

Título: "Durabilidade"

Produto: Baterias Heliar

Agência responsável: Domínio Público

Diretor Executivo: Ivan Leal

Diretor de Criação: Rafael Correia

Criação: Rafael Correia, Tiago Fernandes, Rafael Machado

RTVC: João Cardoso

Atendimento: Bárbara Teixeira Carvalho

Planejamento: Ivan Leal

Mídia: Renata Valadares, Dayanne Morais

Aprovação: Paula Consani, Karina Arrudas

Locução: Fernanda Gentil

Produtora: Ovelha Negra

Produtor executivo: Cláudio Antônio G. Júnior (Bobby)

Ilustração e design: Dharlan Silvano

Motion graphics: Carlos Henrique Soares

Animação 3D: Vinícius Lavor

Edição e montagem: Cláudio Antônio G. Junior (Bobby)

Finalização: Humberto Mundim

Áudio: Bossa Produtora

Captação de imagem: Filmezz

Assista o vídeo da nova campanha no link: https://cutt.ly/rkAIpHM

