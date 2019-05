Nova classe DURACON (R) POM da Polyplastics combina durabilidade e eficácia de deslizamento

TÓQUIO, 17 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Co., Ltd., uma fornecedora líder global de plásticos para engenharia, anunciou o lançamento de uma nova classe de polioximetileno (POM), o DURACON (R) POM WW-09, que combina alta resistência com boas propriedades de fluência e deslizamento. A Polyplastics, líder no desenvolvimento de materiais com tecnologias de ponta, como o WW-09, também anunciou seu plano de expor na próxima feira Chinaplas 2019 (corredor 11.2, estande B31), que acontecerá de 21 a 24 de maio em Guangzhou, na China.

Imagens: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/201905076022/_prw_PI1lg_03WTLmtY.jpg

O DURACON (R) POM WW-09 da Polyplastics possui melhores propriedades mecânicas porque contém polímeros de alto peso molecular e emprega o design molecular e as tecnologias de polimerização originais da empresa para ter alta resistência inicial e propriedades de fluência. O novo material atende a necessidade de classes de deslizamento que exigem durabilidade em condições de carga e peso altos e utiliza paredes finas para ter um peso mais leve e melhor eficiência em termos de espaço.

O DURACON WW-09 tem propriedades mecânicas de qualidade extremamente alta em comparação com as classes de deslizamento existentes e possui propriedades físicas similares à classe-padrão DURACON M25-44 de alta viscosidade. Como a classe WW-09 utiliza polímeros de alta viscosidade, ela apresenta melhores propriedades de fluência do que outras classes de deslizamento. Além das propriedades de curto prazo mencionadas acima, o material também tem durabilidade de longo prazo. Assim, ele pode ser usado em designs de produtos com classes para uso onde cargas são aplicadas continuamente por longo prazo.

O DURACON WW-09 oferece as mesmas boas propriedades de deslizamento que outras classes de deslizamento, mas também foi projetado para ter capacidade de reduzir o ruído durante o deslizamento. O material foi concebido para ter equilíbrio tendo em mente as propriedades mecânicas, antecipando um máximo de 5 MPa de pressão superficial que pode geralmente ocorrer em condições práticas e com resistência ao ruído mesmo em pressões mais altas de superfície.

Para obter mais informações, acesse:

https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pom_ww09/index.html

DURACON (R) é uma marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

Sobre a Polyplastics

O Polyplastics Group é um líder global no desenvolvimento e produção de plásticos para engenharia. O portfólio de produtos do grupo inclui polioximetileno (POM), tereftalato de polibutileno (PBT), sulfeto de polifenileno (PPS), polímero de cristal líquido (LCP) e copolímero de olefina cíclica (COC). Com mais de 50 anos de experiência, a empresa tem suporte de uma forte rede global de P&D, produção e recursos de vendas.



FONTE Polyplastics Co., Ltd.

