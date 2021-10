Nova coalizão global acelerará a transição da indústria do turismo para atingir o status net zero

Lançado hoje pelo príncipe Mohammed Bin Salman, o Centro Global de Turismo Sustentável oferecerá apoio a viajantes, governos e o setor privado para garantir que o turismo promova o crescimento e a criação de empregos, enquanto também faz sua parte para alcançar as metas climáticas estabelecidas no Acordo de Paris, incluindo manter o aquecimento global abaixo de 1,5 °C.

Com o setor global de viagens e turismo responsável por 8% das emissões globais de gases de efeito estufa, a Arábia Saudita priorizou ações urgentes para apoiar este importante setor em sua transição para net zero.

O Centro Global será a plataforma para trazer todo o conhecimento e experiência; tem como objetivo ser a "estrela do norte" para o setor de turismo durante a recuperação da pandemia de COVID-19 e a transição rumo a um futuro sustentável. Globalmente, o turismo contribui com a renda de mais de 330 milhões de pessoas e, antes da pandemia, era responsável pela criação de um em cada quatro empregos no mundo.

Detalhes dessa coalizão e os serviços que ela fornecerá serão formalmente anunciados durante a COP26.

Ahmed Al Khateeb, ministro do Turismo da Arábia Saudita, afirma: "O setor do turismo contribui com 8% das emissões globais de gases de efeito estufa — e espera-se que esse número cresça caso nada seja feito agora. O turismo também é um setor muito fragmentado: 80% são pequenas e médias empresas, que dependem de orientação e apoio da liderança do setor. O setor deve fazer parte da solução."

Para responder a esse apelo essencial, a Arábia Saudita está trabalhando com parceiros - que priorizam o turismo, e médias empresas e o clima — para criar uma coalização envolvendo diversos países e partes interessadas capaz de liderar, acelerar e acompanhar a transição para emissões para net zero.

Trabalhando em conjunto e proporcionando uma forte plataforma conjunta, o setor do turismo terá o apoio de que necessita. O STGC facilitará o crescimento, tornando o turismo melhor para o clima, a natureza e as comunidades".

Gloria Guevara, assessora especial do ministro do Turismo, ressalta: "Há muitos anos, vários atores no setor de turismo trabalham em diferentes iniciativas para acelerar a Corrida para o Zero (Race to Zero), mas o fazem de maneira isolada. O impacto da pandemia global no setor de turismo realçou a importância vital da colaboração envolvendo vários países e partes interessadas. E agora a Arábia Saudita está tentando reunir as partes interessadas e tornar o turismo parte da solução para a mudança climática."

