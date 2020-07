Nova era das Telecomunicações: startup acelerada por operadora aposta em multicanais nesse novo momento do mercado

SÃO PAULO, 20 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- As telecomunicações evoluíram bastante nos últimos anos. A época em que o rádio e a televisão eram novidades já ficou muito para trás e a internet já se tornou um direito fundamental do ser humano. Hoje, obsoleto é aquele que não tem um smartphone com dados móveis no bolso. Com essa modernidade, diversos canais de comunicação surgiram, como apps de mensagem instantânea, robôs virtuais e serviços de videoconferência.

Ao perceber o boom desses multicanais de comunicação, uma startup formatou um modelo de negócio que explora exatamente a integração entre esses meios. A solução proposta pela OmniSmart, empresa que foi acelerada recentemente por uma operadora de telecomunicações, é oferecer uma plataforma inteligente que ajuda outras companhias a se tornarem omnichannel.

Quem é a OmniSmart?

Você já pensou como deve ser difícil para uma empresa lidar com tantos canais de comunicação diferentes? Uma companhia que presta atendimento pelo telefone, chat online no site, formulário de dúvidas, WhatsApp e e-mail pode facilmente se perder no meio de tantos contatos ao mesmo tempo. A solução da OmniSmart visa resolver exatamente esse problema, integrando todos esses canais em uma única plataforma.

Ao utilizar essa solução, a empresa não precisa ficar preocupada de onde está vindo o contato. Todas as conversas com o cliente serão eficientes e reunirão a maior quantidade possível de dados para que o problema dele seja resolvido. A coleta de dados também ajuda no objetivo de identificar e atrair novos interessados, contribuindo para a geração de leads do negócio.

A OmniSmart é uma startup em crescimento no mercado e com uma solução omnichannel eficiente. A empresa é formada por pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, comprometidas com o sucesso dos clientes e treinadas para oferecer o melhor atendimento possível.

Benefícios de escolher a OmniSmart

A solução omnichannel da OmniSmart é capaz de trazer benefícios interessantes para as empresas que confiam em seus serviços. Eis os principais frutos de uma parceria com essa startup:

Melhora a experiência do cliente

Para o cliente, quanto mais canais de comunicação forem oferecidos, melhor. No entanto, de nada adianta disponibilizar vários meios de contato e oferecer um atendimento diferente em cada um deles. Uma solução omnichannel não somente integra os canais, mas unifica a comunicação para proporcionar a melhor experiência possível para o cliente.

Se ele entrou em contato pelo telefone e depois resolveu mandar mensagem no WhatsApp, uma solução competente precisa saber identificar esse cliente e já ter informações prévias para prestar o melhor atendimento.

Melhora o processo de compra

O termo omnichannel começou a se tornar popular no setor de e-commerce entre as empresas que ofereciam mais de um canal de compras. Contudo, hoje essa expressão pode ser expandida para outras áreas e no marketing digital encontrou um terreno fértil para desenvolver.

Uma solução omnichannel pode ajudar no processo de compra ao preparar melhor os leads antes de entrarem no funil de vendas de uma estratégia de marketing. Além disso, as tarefas de nutrição e engajamento também podem ser realizadas pela plataforma, o que potencializa a captura de novos e potenciais clientes.

Melhora a comunicação interna

Com tantas ferramentas de comunicação disponíveis, é normal uma equipe acabar se perdendo em algum momento. Entretanto, após identificado esse problema, é necessário procurar uma solução. A proposta omnichannel de unificar as diversas plataformas de contato resolve os problemas de comunicação interna.

Na plataforma da OmniSmart, o que foi discutido com o cliente pelo telefone se junta com as mensagens trocadas pelo WhatsApp para que o atendimento oferecido seja o melhor possível. Nada de engasgos na comunicação ou conversas esquecidas em um canal pouco utilizado.

Melhora o resultado da empresa

No final, isso é o que importa. A solução omnichannel precisa trazer mais resultados positivos para a empresa, aumentando o número de leads, de fechamentos, de clientes, de lucro e assim por diante. Se uma plataforma não se concentra em agregar valor para uma empresa, essa ferramenta deveria ser descartada.

A OmniSmart está comprometida com o resultado de seus parceiros e desenvolve suas soluções pensando em como atender as necessidades de cada um. A empresa faz todo o esforço possível para oferecer o melhor atendimento para que você possa fazer o mesmo aos seus clientes.

Como e onde a OmniSmart pode ajudar?

A startup possui um modelo de negócios que se concentra em atuar em 4 frentes diferentes, mas complementares. O foco são os resultados das empresas parceiras, para que elas possam oferecer o melhor atendimento e serviço possíveis:

Capturar: com a solução OmniSmart, você vai responder mais rápido as solicitações dos clientes, tornando o atendimento mais objetivo e livre de burocracias;

Engajar: você estará sempre disponível e ativo onde seus clientes precisarem de você, centralizando os canais de comunicação e simplificando o engajamento;

Encantar: ofereça o melhor atendimento ao seu cliente, seja ele automático, inteligente ou humano com uma plataforma omnichannel personalizada;

Crescer: com a OmniSmart, revolucione o seu negócio com o atendimento digital e com as ferramentas certas para impulsionar a sua empresa para um novo patamar.

E não importa qual seja o setor da sua empresa. A OmniSmart garante estar pronta para atender todos os segmentos da indústria, como:

Agropecuária;

Alimentício;

Associações;

Automotivo;

Construção;

Educacional;

Fármaco;

Ferramentas e Eletrodomésticos;

Financeiro;

Higiene e Limpeza;

Logística;

Plano de Saúde;

Saúde Animal;

Seguradora;

Telecom;

Turismo;

Vestuário e Esporte.

Conheça a OmniSmart!

A OmniSmart é uma startup que oferece uma plataforma omnichannel e que se preocupa com seus resultados. Um dos maiores diferenciais da empresa é oferecer a integração com sistemas de terceiros. Isso significa que a organização está 100% preparada para funcionar a qualquer momento graças às APIs que são internamente desenvolvidas.

Se você ficou interessado nessa solução, saiba que você pode passar a utilizá-la hoje mesmo. O fluxo de automação inteligente da OmniSmart permite que você planeje ações personalizadas de acordo com o objetivo ou segmento do seu cliente, em qualquer etapa da jornada de atendimento. Além disso, a plataforma omnichannel integra com vários canais de atendimento e potencializa a produtividade da sua equipe.

Portanto, para experimentar hoje mesmo essa solução, entre em contato com a OmniSmart!

FONTE OmniSmart

SOURCE OmniSmart