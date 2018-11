Nova era de estilo de vida móvel: GAC Motor apresenta tecnologias essenciais na Auto Guangzhou de 2018

"Temos o orgulho de trazer toda nossa lista de veículos, especialmente o GM6, nosso segundo produto minivan, para a Auto Guangzhou de 2018. O GM6, com sua maestria original, é especificamente projetado para famílias e apresenta um design de ponta que transpira profundos valores sentimentais. Os quatro recursos principais do GM6 - exterior distinto, cabine espaçosa, solução de mobilidade Qiyun AI inteligente e segurança garantida - vão satisfazer as necessidades de famílias de classe média", declarou Yu Jun, presidente da GAC Motor.

O modelo de média a alta tecnologia apresenta motores de 1,5L e 1,3T, em conjunto com uma transmissão automotiva manual de cinco velocidades ou uma Aisin de seis velocidades. Com tecnologias de controle de segurança ativa e passiva de primeira qualidade, bem como um design de assentos sem bordas, o GM6 é um veículo moderno e prático que destaca os pontos fortes da GAC Motor.

A GAC Motor também está revelando sua nova série de conceito de pequenos espaços "2+X" na Mostra, que é composta por três modelos: 2U para mulheres independentes, 2US para casais e 2ALL, um modelo de compartilhamento elétrico público voltado ao estilo de vida com baixa emissão de carbono.

"A série '2+X' é um conceito de ponta para viagens urbanas que utiliza os mais recentes avanços na indústria automotiva associados ao desenvolvimento de veículos inteligentes, conectados em rede e elétricos. A 2+X não apenas apresenta nossas ideias de plataformas de desenvolvimento próprio puramente elétricas e modularização de aplicativos, mas também nosso desejo de prover automóveis premium inteligentes com designs diferenciados a fim de satisfazer várias demandas de viagem", declarou Zhang Fan, vice-presidente Central de P&D da GAC Motor.

Movida pela inovação

A GAC Motor enfatiza a inovação tecnológica como a base do crescimento contínuo da marca. Está demonstrando suas mais recentes conquistas em tecnologias inteligentes, como uma versão totalmente nova do Little Chi, um sistema de fala natural interativo, tecnologia de direção autônoma e uma solução de controle dinâmico de veículo adaptável mais avançada na Mostra.

Como empresa socialmente responsável, a GAC Motor está comprometida com uma estratégia de desenvolvimento sustentável e com veículos a projeção de veículos confiáveis e ecologicamente corretos. Seu motor 2.0TM mais recente, revelado na Mostra, possui uma eficiência termal de 38,1% e densidade de força de 70 kw/l, que é certificada pela empresa de engenharia de veículos e transmissão alemã, FEV, como tendo o consumo de combustível mais baixo do mundo.

A lenda continua

Conforme Yu Jun, presidente da GAC Motor, declarou em seu discurso que nos próximos dez anos a GAC Motor ainda continuará se esforçando rumo à edificação de uma marca internacional e uma empresa global, aprimorando constantemente o progresso da internacionalização. No momento, a GAC Motor possui uma rede de atendimento e vendas estabelecida em 16 países, incluindo o Oriente Médio, Sudeste da Ásia, Europa Oriental, África e América, além de ter aberto centrais de P&D em Los Angeles, no Vale do Silício e em Detroit. Até o final do ano, a GAC Motor também planeja criar uma empresa de vendas na América do Norte. A GAC Motor dedica esforços incessantes à sua permanente história na grande jornada da persistência no mundo.

Este ano, a GAC Motor participou da Moscow Auto Show pela primeira vez e estabeleceu sua primeira filiar no exterior - GAC Motor Russia Co., LTD. Todas essas ações atraíram diversos fornecedores e profissionais da imprensa russa ao estande da GAC Motor na Mostra.

Um repórter da Kommersant, Aleksandr Kataev, foi um dos repórteres da imprensa que visitou a Mostra. Ele disse: "Nós visitamos a central de P&D da GAC depois da conferência de imprensa da Mostra e pudemos ter a imagem completa dos esforços que a GAC Motor empreende na projeção e desenvolvimento de novos modelos, bem como na manutenção da produção de veículos de alta qualidade. Design e qualidade, esses dois pontos são exatamente o que os consumidores russos mais se importam. Nós cremos que a GAC Motor vai ganhar o mercado com todos os seus modelos."

"A GAC Motor está se adaptando positivamente às novas tendências de mercado a fim de satisfazer as necessidades dos clientes. Nosso alvo é proporcionar um estilo de vida móvel mais agradável aos clientes em todo o mundo alavancando nossa expertise em tecnologia, qualidade e serviços, declarou Yu.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC que figura no 202o. lugar entre as empresas Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automobilísticos de qualidade premium. A GAC Motor agora está classificada em primeiro lugar entre todas as marcas chinesas há seis anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS) realizado pela J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégica centrada em qualidade da empresa desde a pesquisa e o desenvolvimento (P&D), passando pela produção, até a cadeia de suprimentos e vendas e serviços.

FONTE GAC Motor

