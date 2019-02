Nova geração de conectividade a bordo cada vez mais próxima com anúncio de grande progresso da Seamless Air Alliance

BARCELONA, Espanha, 20 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Na próxima semana, a Seamless Air Alliance apresentará no Mobile World Congress o progresso do seu projeto de viabilizar a mais nova geração da conectividade a bordo. O anúncio chega após um início significativo para a Alliance, que aumentou em cinco vezes o número de associados desde o primeiro encontro, em junho do ano passado. A Alliance conta com uma nova configuração laboratorial de pesquisa e continua progredindo por meio dos seus três grupos de trabalho, redigindo especificações para as áreas de tecnologia, requisitos e operações.

Esses desenvolvimentos representam um enorme salto em direção ao objetivo de tornar a conectividade no ar tão fácil e agradável quanto no solo. Integrando o stand da Airbus (Hall 6, stand 6G34), a Seamless Air Alliance revelará aos seus associados os tópicos de especificação que foram concluídos e publicados.

"A experiência dos passageiros com a conectividade a bordo continua sendo um grande desafio tecnológico", afirmou o diretor executivo da Alliance, Jack Mandala. "Desde o primeiro dia, estamos determinados a cumprir a nossa missão de unir indústrias e tecnologias para tornar a experiência da Internet a bordo simples no acesso e agradável na utilização."

"Fui tremendamente encorajado pela resposta entusiasmada e comprometida que recebemos e pela ampliação das áreas de especialização a que podemos recorrer à medida que mais e mais empresas e organizações continuam a se unir a nós", acrescentou.

Anunciada durante o MWC 2018, a Seamless Air Alliance vem crescendo desde então, contando atualmente com 23 empresas associadas e mais de 100 importantes colaboradores que representam os associados e participam dos seus três grupos de trabalho – e os números continuam a aumentar.

A Seamless Air Alliance foi criada pelos fundadores Airbus, Airtel, Delta Air Lines, OneWeb e Sprint. Logo teve também as associações de Air France KLM, Aeromexico e GOL Linhas Aéreas Inteligentes, além de líderes globais de tecnologia como Astronics, Collins Aerospace, Comtech, Cyient, iDirect, Inmarsat, Intelsat, Latecoere, Nokia e Panasonic.

Hoje, a Aliance tem a satisfação de anunciar mais cinco novos membros: Adaptive Channel, Etihad Airways, GlobalReach Technology, Safran e SITAONAIR.

"Estamos extremamente satisfeitos com estas novas associações, que passam a integrar o grupo de empresas que impulsionam a próxima geração da conectividade", disse Mandala.

A Seamless Air Alliance possibilitará que passageiros de qualquer voo, de qualquer companhia aérea e em qualquer parte do mundo utilizem os seus próprios dispositivos para se conectarem automaticamente à Internet, sem nenhum processo complicado de login ou paywall.

Ela também anunciará no Mobile World Congress o lançamento de uma nova pesquisa sobre o benefício econômico da padronização do mercado da conectividade a bordo. O relatório está disponível para download em https://www.seamlessalliance.com/publications/

A Alliance está avançando rapidamente rumo a uma demonstração da tecnologia aguardada ainda para 2019 e prevê um interesse considerável em Barcelona por parte de todo o ecossistema das comunicações.

Mais informações: para saber mais sobre a Seamless Air Alliance e como se associar, visite www.SeamlessAlliance.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/824074/Seamless_Air_Alliance_Logo.jpg

