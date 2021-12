Nova identidade nacional francesa recebe prêmio de melhor cartão de identidade

De acordo com a legislação, a França implementou um novo cartão de identidade, mais seguro, conveniente e inovador. Esse cartão pode ser usado para provar a identidade de uma pessoa e serve como documento de viagem na União Europeia. Mais de dois milhões de novos eIDs já foram emitidos desde junho de 2021.

Desenvolvido para atender às necessidades cotidianas dos cidadãos franceses, esse cartão de policarbonato de última geração pode ser usado por até 10 anos. O cartão incorpora características e inovações de segurança testadas e comprovadas, com projeto de segurança validado pelos especialistas do Ministério do Interior.

O cartão incorpora novos recursos de segurança: o DOVID é um dispositivo holográfico de última geração, o fundo protegido se estende até a borda transparente do cartão, um selo digital visível permite que o cartão seja assinado digitalmente e garanta a integridade e a origem das credenciais, caso seja impossível acessar os dados no chip altamente seguro.

IN Groupe a serviço do Estado

No Programa Nacional de Cartão de Identidade da França, o IN Groupe atua como integrador de soluções, contando com a contribuição de cerca de vinte empresas diferentes. O IN Groupe qualifica, testa e seleciona, de acordo com as especificações da ANTS e das metas de segurança esperadas, as melhores tecnologias, componentes e sistemas de TI que o governo francês precisa para desenvolver o documento mais seguro.

O IN Groupe é uma sociedade anônima que garante à França a soberania para emitir seus documentos de identidade legais, fornecendo ao governo francês uma operadora industrial que mantém as tecnologias de identidade e patentes tecnológicas na França.

Para o IN Groupe, a identidade e sua proteção estão no centro de sua existência porque asseguram a soberania e a confiança dos Estados junto a seus cidadãos. Especialmente porque a identidade legal continua sendo a identidade de referência entre todas as outras, tanto no mundo físico quanto no digital.

FONTE IN Groupe

