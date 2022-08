Nova iniciativa da Turkish Airlines para combater as mudanças climáticas: Co2mission

ISTAMBUL, 2º de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de compensar as emissões de carbono causadas por voos, a Turkish Airlines lançará um novo programa denominado Co 2 mission. O programa tem como objetivo equilibrar as emissões causadas por todas as viagens de negócios de funcionários da empresa. Com relação aos clientes, eles poderão voar mais ambientalmente conscientes de forma voluntária. Com este programa, a companhia aérea nacional garantirá que a compensação de carbono se torne viável e prática para qualquer pessoa com consciência ambiental.

Turkish Airlines lança novo programa, Co2mission, para combater as mudanças climáticas. (PRNewsfoto/Turkish Airlines)

Iniciando suas operações em 1º de agosto, o site do programa oferece inúmeras opções de portfólio para compensação de carbono com benefícios ambientais e comunitários, como energia renovável e florestamento. Os passageiros com o objetivo de compensar a emissão de seu voo podem fazê-lo, contribuindo com seu valor desejado para o portfólio de projetos de sua escolha, comprando assim uma certificação de redução de emissões credenciada pelas Nações Unidas. As contribuições dos passageiros serão utilizadas para apoiar os projetos credenciados pela VCS e pelo Gold Standard e podem enviar suas avaliações e análises de terceiros sem cortes pela Turkish Airlines.

Compartilhando sua opinião sobre o projeto voluntário de compensação de carbono "Co 2 mission", o presidente do conselho de administração e do comitê executivo da Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat afirmou: "Continuamos a tomar a iniciativa de combater as mudanças climáticas, que está na vanguarda dos problemas globais atuais. Em breve, adicionaremos mais um aos nossos projetos focados em sustentabilidade que estão se provando com resultados de sucesso. Os projetos apoiados pelo programa de compensação de carbono também demonstrarão nosso compromisso mais sincero com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A decisão de implementar este programa é o resultado de nosso desejo de conduzir todas as nossas operações de forma responsável. Estou certo de que os nossos passageiros também demonstrarão grande interesse no programa com o conhecimento de que todos nós somos responsáveis por este belo mundo que compartilhamos."

As informações de data de voo juntamente com estações de partida de chegada são suficientes para participar do processo de compensação de carbono. Os clientes podem concluir o processo de compensação de carbono sempre que quiserem, independentemente da companhia aérea com a qual viajarem. Com a plataforma de missão THY Co 2 , é possível calcular o valor de compensação de carbono com a metodologia da Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO), que considera a extensão da rota, o tipo de aeronave, consumo de combustível e vários outros fatores. A plataforma será acessada por meio do site da Turkish Airlines durante as compras de passagens ou diretamente pelo site da Co 2 mission: http://turkishairlines.co2mission.com/.

Link do vídeo: https://youtu.be/jliZwfGJyJk

FONTE Turkish Airlines

