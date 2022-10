Nova máquina de café espresso portátil Minipresso NS2 da Wacaco simplifica processo de preparação de café em cápsula

A Minipresso NS2 está um passo à frente para um futuro mais sustentável. Ela é acionada manualmente e não precisa de eletricidade ou baterias para funcionar. A NS2 é parcialmente fabricada com polímeros compostos de trigo e é compatível com cápsulas que podem ser totalmente recicladas.

O foco desta nova iteração é uma experiência de usuário aprimorada. Surpreendentemente compacta, a Minipresso NS2 é 30% menor do que a geração anterior com 13 cm de altura. Os usuários nem lembrarão que a cafeteira está guardada em suas bolsas ou mochilas. O reservatório de água totalmente integrado simplifica o preparo, e a bandeja de gotejamento incluída elimina toda a sujeira gerada no processo. Com a Minipresso NS2, a Wacaco simplifica o preparo de café espresso, tornando um prazer o momento de preparar a xícara perfeita em qualquer lugar.

Para oferecer maior comodidade aos consumidores, a Wacaco está lançando simultaneamente um estojo de viagem com alça transversal para a Minipresso NS2. Feito de material EVA durável revestido com feltro macio, o estojo foi especialmente desenvolvido para proteger a Minipresso NS2 das batidas e arranhões do dia a dia. Ele também inclui um compartimento resistente para transportar até oito cápsulas de café. Além disso, um porta-copos de silicone e uma toalha de microfibra estão incluídos no estojo, tornando-o o companheiro perfeito da Minipresso NS2.

A Minipresso NS2 será vendida por USD 59,90 e o estojo para a Minipresso NS2 por USD 32,90 pelo site https://www.wacaco.com/pages/minipresso-ns2

* Marca de terceiros sem vínculo com a Wacaco Company Limited.

Sobre a Wacaco:

A Wacaco Company Limited foi fundada em 2013 em Hong Kong por Hugo Cailleton e Jessie Wang e rapidamente tornou-se um dos principais fabricantes de cafeteiras portáteis em todo o mundo. A marca se propõe a romper os limites tradicionais do preparo de café com sua mentalidade de "preparar em qualquer lugar", sem sacrificar a qualidade ou o design.

FONTE Wacaco

