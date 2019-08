Nova pesquisa da CleverTap indica que 86% dos usuários abandonam aplicativos de compras após quatro semanas

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 21 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A CleverTap, plataforma full-stack de retenção de clientela que ajuda as marcas de consumo a maximizarem o valor do ciclo do cliente, lançou hoje os Indicadores Setoriais para Aplicativos de Comércio Eletrônico. No caso de marcas de comércio eletrônico, o alto custo da aquisição de clientes e a sensibilidade dos compradores a variações de preços afetam a rentabilidade e o valor do ciclo do cliente devido à baixa retenção. Com baixas barreiras de entrada e saída, os clientes têm uma infinidade de opções entre as quais escolher, mesmo dentro de categorias de nicho.

O relatório de indicadores, que analisa 3,1 bilhões de pontos de dados em 18 milhões de dispositivos e 15 milhões de usuários individuais, fornece informações que ajudarão as equipes de crescimento a comparar o desempenho de seu aplicativo com o de alguns dos aplicativos de comércio eletrônico mais bem-sucedidos. O relatório também abrange estratégias para ajudar a melhorar o engajamento e a retenção de usuários.

"A concorrência feroz no setor de comércio eletrônico faz com que seja crucial para as marcas oferecer uma experiência superior ao cliente", diz Almitra Karnik, diretora de marketing da CleverTap. "A nossa pesquisa indica que as marcas de comércio eletrônico estão perdendo clientes mais rapidamente do que ganhando. Em média, os aplicativos de compras perdem 86% dos usuários nas primeiras semanas após o download."



"Sem foco na retenção, é como se as marcas estivessem tentando encher um balde furado, concentrando-se na aquisição de mais usuários que não permanecem por muito tempo", acrescenta. "Isso afeta tanto o faturamento total quanto o valor do ciclo do cliente para essas marcas."

O relatório de indicadores apresenta insights sobre como os usuários passam de um estágio do ciclo para outro e faz recomendações para elevar a proporção de repetição de compra e, consequentemente, a retenção de usuários. Entre outros destaques do relatório estão:

Cadastramento: apenas 16% dos novos usuários concluem o processo de cadastramento no prazo de uma semana após a instalação do aplicativo

Retenção: somente 11,6% dos novos usuários permanecem ativos na primeira semana

Desinstalações: 42% dos novos usuários desinstalam o aplicativo no máximo 30 dias após a instalação

Reinstalações: apenas 5,21% dos usuários reinstalam o aplicativo no período de 30 dias após a desinstalação

O relatório pode ser baixado aqui.



