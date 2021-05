Nova pesquisa da PSI identifica sete competências modernas que definirão o sucesso no local de trabalho para a próxima década

GLENDALE, Califórnia, 20 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A PSI divulgou hoje um estudo identificando as habilidades mais importantes necessárias para ter sucesso no futuro do trabalho. De acordo com a PSI, as competências que foram mais valorizadas na última década provavelmente serão substituídas por um novo conjunto de habilidades, graças às mudanças no local de trabalho em função da pandemia, transformação digital e muito mais. Utilizando dados de mais de 10 mil avaliações de feedback de 360 graus de seus clientes globais em uma gama de funções, portes da empresa e setores, a PSI identificou as sete principais competências da última década.

Para prever as novas competências essenciais para o mundo remodelado do trabalho, a PSI analisou temas emergentes vistos na prática no último ano, juntamente com pesquisas adicionais sobre o futuro do trabalho, como o relatório de habilidades do Fórum Econômico Mundial sobre o Futuro do Trabalho.

Essas novas competências significam flexibilidade na forma como pensamos, aproveitamos a digitalização, conectamos com outras pessoas e gerenciamos nosso próprio bem-estar. A ênfase em habilidades pessoais, aliada à capacidade de se adaptar às mudanças e abraçar a diversidade são extremamente importantes no ambiente de trabalho moderno, e a PSI espera que causarão enorme impacto sobre o sucesso no futuro do trabalho. Juntas, essas competências oferecem uma base consistente para as pessoas se adaptarem às mudanças, ambiguidades e complexidade, permitindo a elas passar da sobrevivência à prosperidade no trabalho. As sete competências essenciais são:

Pensamento crítico

Agilidade de aprendizagem

Destreza digital

Construir relacionamentos

Abraçar a diversidade

Resiliência

Orientação para a mudança

As competências resistem ao teste do tempo em termos de medição do desempenho no trabalho porque avaliam e identificam os comportamentos reais que podem ser medidos e desenvolvidos. Com décadas de pesquisa sobre comportamento e desempenho no trabalho, os psicólogos e cientistas comportamentais da PSI entendem a constelação de competências de trabalho que podem permitir o sucesso no trabalho.

"O mundo do trabalho atual está em constante mudança e isso representa um desafio significativo para as organizações ao contratar e gerenciar seu recurso mais importante: seu pessoal", disse Dan Hughes, diretor de pesquisa e desenvolvimento internacional da PSI.

"As competências continuam a oferecer uma maneira simples, clara e observável de determinar o que é "bom" em uma tarefa e avaliar o desempenho. Nosso objetivo é ajudar as empresas a compreender quais competências são importantes a serem focadas no local de trabalho pós-pandemia para que possam buscar essas habilidades na força de trabalho do futuro."

O lançamento do relatório significa o lançamento de novos recursos e soluções direcionadas da PSI, focadas em ajudar empresas e pessoas a se adaptarem com sucesso ao mundo remodelado do trabalho. Mais informações disponíveis aqui.

Sobre a PSI:

Somos especialistas em talentos. Somos psicólogos, cientistas de dados e consultores de RH que analisam, selecionam, desenvolvem e envolvem talentos em todo o mundo. Tendo a psicologia como foco e a tecnologia ao nosso alcance, permitimos que você tome decisões sobre as pessoas com base em dados. Ao oferecer mais de 30 milhões de avaliações em mais de 50 idiomas por ano, melhoramos o trabalho em todos os setores e em qualquer local. Desbloqueie o potencial de talentos. Concretize a sua ambição.

FONTE PSI Services

