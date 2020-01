Nova Pesquisa de Pulso Global sobre Confiança da YPO revela que jovens líderes empresariais consideram a confiança como crítica, mas não têm planos sobre como gerar confiança com os funcionários

NOVA YORK, 14 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A YPO, a comunidade de liderança global para mais de 28.000 executivos chefes em 135 países, conduziu uma pesquisa entre seus membros destinada a fornecer a perspectiva do executivo chefe sobre a importância da confiança dos grupos de interesse, até que ponto está tomando medidas e tendo sucesso na construção de culturas de confiança dentro de suas organizações, e suas visões sobre o papel do impacto social na construção de confiança com os grupos de interesse.

A Pesquisa de Pulso Global sobre Confiança (Global Pulse Survey on Trust) de 2020 da YPO, conduzida de 1 a 18 de novembro de 2019 com 2.960 participantes, descobriu que este é um assunto chave para os líderes empresariais de todo o mundo, mas há lacunas significativas entre os pensamentos e as ações dos líderes empresariais. As principais descobertas incluem:

96 por cento dos executivos chefes classificam a construção e manutenção da confiança com os grupos de interesse como uma alta prioridade, com perto da metade (42 por cento) informando que a importância da construção da confiança com grupos de interesse cresceu nos últimos cinco anos.

Somente 40 por cento dos executivos chefes consideram fácil construir confiança com os funcionários, e consideram muito mais desafiador fazer o mesmo com seus clientes (36 por cento).

Apesar de a maioria dos líderes globais de negócios concordar que este é um assunto de alta prioridade em torno do qual percebem uma crescente urgência, mais de 60 por cento ainda têm que medir a confiança dos funcionários dentro de suas empresas e somente um terço (34 por cento) já definiram planos específicos dentro de suas empresas para a construção/manutenção da confiança dos funcionários.

A maioria dos executivos chefes entende a importância de suas funções, com 89 por cento concordando que eles, como líderes de negócios, estão sob pressão para incorporar os valores de suas organizações através de suas ações.

77 por cento dos líderes empresariais concordam que estão sob pressão para liderarem a mudança, em vez de aguardar pela imposição governamental.

A maioria dos líderes empresariais (71 por cento) concorda que suas empresas podem ter um impacto social positivo; menos líderes empresariais concordam que agir em relação às questões sociais melhora a confiança dos funcionários (56 por cento) ou a confiança pública (57 por cento).

A metodologia da Pesquisa de Pulso Global sobre Confiança de 2020 da YPO:

A Pesquisa de Pulso Global sobre Confiança de 2020 foi conduzida pela YPO de 1 a 18 de novembro de 2019 através de um questionário on-line. Um total de 2.960 membros da YPO respondeu a pesquisa. A amostra incluiu membros de 115 países. A margem de erro da amostra é de mais ou menos 1.84 ponto percentual a um nível de confiança de 95 por cento.

Sobre a YPO:

A YPO é a comunidade de liderança global de mais de 28.000 executivos chefes em 135 países que são impulsionados pela opinião de que o mundo precisa de melhores líderes. Cada um de nossos membros alcançou sucesso significativo na liderança ainda jovem. Juntos, eles lideram empresas e organizações contribuindo com US$ 9 trilhões de receita anual. Os membros da YPO inspiram e apoiam uns aos outros através de aprendizagem mútua e experiências excepcionais em uma comunidade inclusiva de compartilhamento aberto e confiança. Para mais informações, visite o endereço ‪ypo.org.

