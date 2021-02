Nova pesquisa global da Federação Dentária Internacional (FDI) revela que dois terços dos países não estão permitindo que dentistas administrem vacinas contra a COVID-19

GENEBRA, 24 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Federação Dentária Internacional (FDI) pediu hoje que mais países permitam que dentistas administrem vacinas contra a COVID-19, depois que uma pesquisa com seus membros revelou o pequeno número de países que atualmente o permitem. A pesquisa foi viabilizada pela força-tarefa COVID-19 da FDI.

Cinquenta e sete associações odontológicas nacionais, provenientes do mundo todo, revelaram que quase dois terços dos países não deram permissão aos dentistas de administrar vacinas contra a COVID-19 como parte das medidas nacionais. Na Europa, entre os países onde os dentistas não têm permissão de administrar a vacina estão Suíça, Portugal, Áustria, Dinamarca, Eslováquia e Rússia (ver tabela 1).

Na França, a Ordem Nacional dos Cirurgiões Dentistas pediu ao governo para que desse permissão aos profissionais, mas até o momento não foi dada nenhuma autorização. As discussões também estão em andamento na Espanha, Suécia, Irlanda, Austrália, Quênia, Hong Kong e Alemanha.

"A saúde bucal é um componente fundamental da saúde e do bem-estar, e o tratamento dentário é um serviço público essencial", disse o Dr. Gerhard Konrad Seeberger, presidente da FDI , Federação Dentária Internacional .

"Devem ser realizados esforços para permitir que os dentistas administrem vacinas contra a COVID-19 quando possível dentro da legislação e regulamentações nacionais, e com mínima interrupção nos serviços de saúde bucal."

Países que permitem que dentistas administrem vacinas contra a COVID-19

Das 57 respostas à pesquisa, os países que autorizaram os profissionais a administrar vacinas incluem: Camboja, Colômbia, Egito, Índia, Indonésia, Líbano, Nigéria, Sérvia, Eslovênia e Reino Unido (17%) (ver tabela 2). Significativamente, entre esses países estão aqueles onde os dentistas não foram autorizados previamente a administrar vacinas, ou pelo menos a vacina contra a influenza.

Nos Estados Unidos, cerca de 20 estados estão permitindo atualmente que dentistas administrem vacinas contra a COVID-19.

Inclusão de dentistas em grupos de vacinação prioritários

A pesquisa também examinou a priorização de dentistas em programas de implementação da vacina contra a COVID-19.

Um total de 53% dos países que responderam a pesquisa disse que os dentistas seriam incluídos em grupos de vacinação prioritários (ver tabela 2), 12% disseram que não seriam, e 18% responderam que o programa de vacinação e os grupos prioritários ainda estavam sendo planejados. Entre esses países que NÃO incluem dentistas como grupo prioritário estão Camboja, Colômbia, Cazaquistão, Romênia, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Tailândia (ver tabela 1).

Antes do Dia Mundial da Saúde Oral em 20 de março, a FDI lançará um novo conjunto de dados em torno do número de casos de infecção pela COVID-19 entre dentistas do mundo todo.

Tabela 1

Países onde dentistas não terão permissão para administrar a vacina contra a COVID-19 Países onde dentistas não serão incluídos em grupos de vacinação prioritários Andorra Camboja Áustria Colômbia Burkina Faso Cazaquistão Dinamarca Romênia Guam Arábia Saudita Honduras Coreia do Sul Israel Tailândia Japão

Mianmar

Holanda

Portugal

Romênia

Rússia

Arábia Saudita

Seychelles

Eslováquia

Suíça

Tailândia

Turquia



Tabela 2

Países onde dentistas têm permissão para administrar a vacina Países onde se confirmou que dentistas não serão incluídos em grupos de vacinação prioritários Camboja Austrália Colômbia Áustria Egito Canadá Índia Chile Indonésia Dinamarca Líbano Egito Nigéria Geórgia Sérvia Alemanha Eslovênia Grécia Reino Unido Guam Estados Unidos Honduras

Índia

Indonésia

Israel

Japão

Líbano

Mianmar

Holanda

Panamá

Portugal

Rússia

Sérvia

Seychelles

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Sri Lanka

Turquia

Ucrânia

Reino Unido

Fonte: Pesquisa com membros da FDI de novembro de 2020 a janeiro de 2021. A pesquisa foi enviada a 113 países.

