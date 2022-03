NOVA PESQUISA LORD ASHCROFT POLL VERIFICA QUE OS RUSSO MAIS JOVENS SE OPÕEM À INVASÃO MAS A NARRATIVA DE PUTIN DOMINA

LONDRES, 18 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Muitos russos apoiam a "operação militar especial" na Ucrânia e têm uma visão favorável de Vladimir Putin, mas aqueles com idade entre 18 e 24 anos se opõem à invasão e são mais céticos em relação à linha do Kremlin, de acordo com uma nova pesquisa da Lord Ashcroft Polls.

A pesquisa com 1.007 russos, conduzida por telefone de um país vizinho entre 11 e 13 de março, também mostra que os russos culpam mais os EUA e a OTAN pelo conflito, e acreditam que a Crimeia, Donetsk e Luhansk devem fazer parte da Rússia. No entanto, a maioria diz que está sentindo o efeito das sanções, e quase metade diz que a reputação da Rússia tem sido prejudicada nos últimos anos. Os resultados incluem:

76% disseram que apoiaram a operação militar especial, com 57% apoiando fortemente. No entanto, a maioria (53%) disse que a Ucrânia parece estar resistindo mais fortemente do que se esperava.

A Crimeia deveria fazer parte da Rússia para 91%; 68% disseram o mesmo de Donetsk e Luhansk.

Para 79%, a expansão da OTAN era uma ameaça à segurança e soberania russas, e 81% disseram que a invasão era necessária para proteger a Rússia. Para 67% era necessário "desmilitarizar e desnazificar" a Ucrânia.

Mais da metade (55%) disse que as sanções "começaram a me afetar ou as pessoas que conheço". Quase um terço pensava que a vida para russos comuns piorou nos últimos 20 anos, e 45% disseram que achavam que a reputação internacional da Rússia tinha sido prejudicada nos últimos anos.

Vladimir Putin e os militares russos são vistos positivamente por 85% e 88%, respectivamente. Para 85%, a liderança atual da Rússia é confiável para tomar as decisões certas para o país, e 78% disseram achar que Putin tinha em mente os interesses comuns dos russos.

A China é vista favoravelmente por 82%, em comparação com 12% para os EUA e 8% para a OTAN. Para 80%, os EUA tinham alguma ou grande responsabilidade pela guerra, a OTAN, 77% e a Rússia, 38%.

As pessoas com idade entre 18 e 24 anos eram o único grupo mais propenso a dizer que se opuseram à invasão (46%) do que a apoiaram (40%). Eles eram muito mais propensos do que os russos em geral a rejeitar o argumento de que a invasão era necessária para proteger a Rússia ou para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Um quarto tinha uma visão desfavorável de Putin (em comparação com 11% no geral) e foi o único grupo com maior probabilidade de ver o Presidente Zalensky como o líder legítimo da Ucrânia. Mais da metade (54%) disse ser favorável à retirada das forças russas do país.

Em seu comentário sobre os resultados da pesquisa, Lorde Ashcroft escreveu:

"Uma pesquisa da Rússia vem com duas ressalvas óbvias. Primeiro, o regime de Putin controla efetivamente o que os russos veem e ouvem sobre a "operação militar especial" na Ucrânia. Em segundo lugar, com protestos esmagados e penas de prisão para a divulgação de "notícias falsas" sobre a guerra, muitos podem ser cautelosos ao falar sobre suas opiniões a um estranho. Também sabemos, no entanto, que uma crise pode frequentemente desencadear um aumento da lealdade nacional. No entanto, a pesquisa sugere que Putin conseguiu moldar fortemente a opinião russa a seu favor, pelo menos por enquanto."

Os resultados completos da pesquisa estão disponíveis em LordAshcroftPolls.com.

