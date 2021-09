Nova pesquisa revela as melhores cidades de residência por investimento para negócios

LONDRES, 14 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Em resposta a um cenário global em mudança drástica, com a realocação de negócios e talentos em ascensão devido a uma série de fatores — desde as guerras comerciais entre os EUA e a China, até a Covid-19 e o trabalho remoto, e a proposta do G20 para a criação de um imposto de renda corporativo mínimo global — a Henley & Partners em parceria com a Deep Knowledge Analytics lançou o Best Residence-by-Investment Cities for Business Index (Índice das melhores cidades de residência por investimento para negócios).

Este novo índice exclusivo classifica as 25 principais capitais e cidades em todo o mundo onde empreendedores internacionais, proprietários de empresas, profissionais e indivíduos de alto patrimônio líquido podem obter residência por meio de programas de migração por investimentos. Usando uma ferramenta interativa, os usuários podem selecionar os diferentes fatores ­mais relevantes para tomarem decisões estratégicas e baseadas em dados sobre a melhor área para situar suas sedes, executivos, funcionários e eles mesmos e suas famílias no cenário pós-pandemia.

Abrangendo cinco regiões, o índice das melhores cidades de residência por investimento para negócios inclui mais de mil pontos de dados e mais de 40 parâmetros e subparâmetros diferentes para classificar as cidades de acordo com dez categorias principais que representam as considerações mais urgentes em termos de realocação: estilo de vida, impostos, educação, imóveis, cuidados com a saúde, segurança, infraestrutura e estabilidade, além de segurança de prevenção à Covid e do programa de migração por investimentos pertinente.

O Dr. Parag Khanna, fundador da FutureMap e autor do livro a ser lançadoMOVE: The Forces Uprooting Us, afirma que, em um momento em que as nações são atingidas por grandes disparidades em termos de riqueza e cultura, o foco nas principais cidades, e não nos países, é muito bem-vindo. "A conectividade tecnológica está criando novos vetores de mobilidade para milhões de pessoas. Embora estejamos evoluindo para um mundo em que cada vez mais trabalho é realizado na nuvem, a gestão e os funcionários ainda precisam estar em algum lugar e, devido aos diversos riscos que enfrentam, desde pandemias até conflitos às mudanças climáticas, as empresas precisam pensar com muito cuidado sobre o local para onde vão expandir ou realocar, e buscar centros que ofereçam um alto grau de confiabilidade em sua capacidade de continuidade de negócios em diferentes cenários."

As cinco cidades que ocupam os primeiros lugares no índice — Londres (1°), Nova York (2°), Sydney (3°), Singapura (4°) e Zurique (5°) — todas com pontuação mais alta em segurança, infraestrutura e estabilidade, com Sydney ocupando o primeiro lugar em geral para segurança.

As cidades com pontuação mais alta em termos de ofertas do programa de residência por investimento são Viena (9°) e Lisboa (14°), seguida por Roma (16°) e Zurique (5°) e, posteriormente, Atenas (20°).

O CEO da Henley & Partners Dr. Juerg Steffen afirma que o índice é inestimável para executivos que consideram a migração por investimentos como um meio de criar opções em termos de onde eles e suas famílias podem viver, trabalhar, estudar e investir. "Os programas deresidência por investimentos oferecem um canal paraconstruir um portfólio de migração de várias opções complementares de residência e cidadania para se proteger contra a volatilidade e aproveitar as novas oportunidades na ordem mundial pandêmica."

Em termos de custo-benefício, Dubai (11°), Riga (17°), Limassol (19°), Bangkok (23º), e Port Louis (24º) todas oferecem opções de residência por investimento, com preços acessíveis e alto padrão de vida.

Dominic Volek, diretor de clientes privados do grupo Henley & Partners, afirma que a principal conclusão do Best Residence-by-Investment Cities for Business Index é que existem oportunidades abundantes para indivíduos ricos e talentosos que estão considerando realocar-se em função da Covid-19. "Além de buscar novas opções de domicílio para suas famílias, cada vez mais investidores estão considerando realocar seus negócios. Essa tendência começou antes da pandemia, mas está em ritmo acelerado. Todas as 25 cidades estão recebendo investidores estrangeiros de forma proativa e, embora algumas estejam liderando nitidamente o grupo, cada uma tem seus pontos fortes e seu apelo particular."

