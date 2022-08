Nova plataforma de assistência para pets conta com serviços da Europ Assistance Brasil

SAO PAULO, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Com um mercado estimado em 144,3 milhões de pets, o Brasil já é o terceiro país com maior população de animais de estimação, ocupando o 3º lugar no ranking internacional dos maiores mercados para produtos pet. Atenta a esse cenário, a insurtech Hub Insurance lançou o HubPet , uma plataforma de assistência e prevenção à saúde desenvolvida exclusivamente para o atendimento de cães e gatos.

Com três diferentes opções de planos disponíveis - Tem (R$ 69,90), Tem+ (R$ 119,90) e Tem Tudo (R$ 189,90) - o HubPet visa oferecer uma gama de produtos e soluções dificilmente ofertados para animais de estimação pelos planos de saúde, que limitam-se basicamente à assistência veterinária. Para resolver essa questão, a Hub Insurance optou pela Europ Assistance Brasil (EABR), uma das maiores empresas de assistência do país, além de referência no mercado.

Entre os serviços oferecidos pelo novo produto estão, por exemplo, consulta veterinária e cirurgia emergencial, internação, exames laboratoriais, hospedagem, castração, acupuntura e fisioterapia, serviço Leva e Traz, assistência funeral, entre outros.

"Procuramos um parceiro que pudesse ofertar coberturas mais amplas, permitindo uma maior previsibilidade de gastos veterinários com o pet, com capacidade de fornecer alguns diferenciais no atendimento, tais como hospedagem e transporte. Nesse ponto, a escolha da Europ foi natural", explica Antonio Pedrotti, CEO da Hub Insurance.

"As soluções pet já fazem parte do nosso portfólio há alguns anos, mas desde o ano passado temos investido ainda mais na diversificação de nossos produtos, como por exemplo a assistência psicológica à família em caso de perda de um pet, pois sabemos que os bichinhos são como membros da família, e a orientação remota de saúde, seguindo a nova onda de Telemedicina", afirma Rogério Guandalini, diretor de Vendas e Marketing da Europ Assistance Brasil.

Ainda de acordo com o executivo, a expectativa é comercializar sete mil planos neste primeiro ano. "Queremos democratizar o acesso às assistências, para que cada vez mais pessoas possam contar com algum tipo de proteção. Como estamos partindo de uma base zero, acreditamos que o volume deve aumentar gradativamente com o tempo. Queremos começar 2023 com um faturamento de R$ 500 mil somente com o HubPet".

