Nova Portobello Batel traz experiência inovadora em design para Curitiba

Com mais de mil metros quadrados, a nova unidade conta com o design exclusivo da marca Portobello e oferece a conveniência de uma loja completa, com soluções e serviços exclusivos da maior rede especializada em revestimentos cerâmicos e lastras do país. A capital já conta com outra unidade no Alto da XV.

A Portobello Batel segue o posicionamento da rede de lojas da marca, com mais de 140 unidades no país, oferecendo solução completa para projetos residenciais e comerciais. Além da diversidade de revestimentos e complementos, a nova unidade oferece produtos da Officina Portobello - marca da Portobello com soluções únicas na arte da porcelanateria, curadoria em complementos, principalmente, louças e metais, como da Docol. Para proporcionar uma experiência ainda mais completa e prática para arquitetos e consumidores finais, a loja também disponibiliza outras soluções, como atendimento consultivo, logística de entregas programadas, medição de obra, instalação e assentamento dos produtos Portobello. Tudo em um só lugar para o ambiente dos sonhos.

A loja traz tudo isso dentro do conceito Design Experience, que convida clientes e especificadores a experimentarem soluções diferentes e composições únicas. Os produtos são expostos e ambientados, facilitando a visualização do portifólio da marca. Além disso, a unidade possibilita uma nova forma de atendimento e interação para que o cliente, especificador e equipe vivam a experiência de compra consultiva. Produtos, especialmente os lançamentos que compõem a Coleção Unlimited Experience 2021, ganham uma exposição inovadora integrada ao PDV Digital.

"A nova loja Batel traz para o mercado curitibano todo esse conceito de atendimento personalizado com solução completa e uma equipe de profissionais de altíssima qualificação técnica. Nossos projetistas são arquitetos que podem auxiliar na escolha de produtos e dar suporte para os projetos dos nossos clientes, tornando nossa loja uma extensão dos escritórios parceiros", garante Luciane.

Dentro do espaço, é possível também conferir as Lastras Portobello: superfícies contínuas de porcelanato de até 1,80 por 3,60 metros, que apresentam infinitas possibilidades para revestir, mobiliar e decorar espaços, a partir de seus formatos gigantes e cortes diferenciados.

A loja conta ainda com outros ambientes importantes de atendimento e interação. Entre eles está o Espaço Gourmet - o "coração" da loja Portobello para negociações, reuniões descontraídas, confraternizações e comemorações, o Espaço Especificador - área exclusiva onde especificadores realizam o atendimento privativo ao cliente, e o Espaço Kids - ambiente destinado às famílias com crianças que visitam a unidade.

SOBRE A PORTOBELLO

Marca líder em varejo no segmento, com 140 lojas Portobello Shop que oferecem uma solução completa em revestimentos e complementos, atuação nos principais Home Centers nacionais e atendimento a projetos e grandes obras, além de exportação para mais de 60 países. O modelo de varejo integrado orienta a estratégia da empresa e é exercitado plenamente na rede Portobello Shop através de uma experiência de compra diferenciada, tanto nas lojas quanto nos ambientes digitais, com foco nos profissionais de arquitetura, sistema logístico único que proporciona melhor qualidade na entrega diretamente ao consumidor final e produtos e sistemas inovadores com o design contemporâneo da marca. Seu posicionamento de design e inovação potencializa-se através da Officina Portobello, que oferece mobiliário em porcelanato para todos os ambientes da casa, e do pioneirismo na produção e comercialização de lastras em porcelanato. Já a estratégia de democratização do design é exercida através da marca Pointer, distribuída inicialmente no Nordeste do país e, atualmente, em processo de expansão nacional. Duas unidades produtivas, uma fábrica instalada em Tijucas (SC), com o estado da arte em tecnologia de produção, e uma fábrica em Marechal Deodoro (AL), com produção via seca projetada para potencializar a sustentabilidade nos processos, garantem a produção de cerca de 40 milhões de metros por ano ao grupo. O outsourcing complementa o mix de produtos oferecido pela marca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1598471/Portobello.jpg

FONTE Portobello

Related Links

https://www.portobello.com.br



SOURCE Portobello