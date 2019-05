Nova técnica de tratamento devolve firmeza, volume e sustentação à pele na mesma sessão

SÃO PAULO, 7 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Apresentado pela primeira vez no 31º Congresso de Cirurgia Dermatológica, um novo método de aplicação une dois grandes agentes no combate à flacidez e às marcas de expressão: Sculptra® e Restylane® Lyft, ambos produtos Galderma. Essa técnica chamada de Firm&Lyft Technique, consiste na aplicação de Restylane® Lyft, produto desenvolvido à base de ácido hialurônico, em pontos de sustentação do rosto no mesmo dia da aplicação de Sculptra®, bioestimulador de colágeno, para estimular a produção dessa proteína do rosto.

"O grande benefício é que, ao mesmo tempo que o paciente inicia o tratamento com Sculptra®, que trará uma melhora gradual de contorno e efeito firmador da pele pelo bioestímulo de colágeno, o paciente já sai do consultório com o efeito imediato de sustentação em pontos estratégicos, como a região das bochechas e do bigode chinês, devido a aplicação do Restylane® Lyft", explica a Dra. Mariana Muniz.

Desta maneira, o resultado das duas técnicas é otimizado, garantindo um efeito lifting usando menos preenchedor, com resultados mais naturais. "É recomendada para o tratamento da flacidez quando o paciente já deseja ter algum resultado imediato", aponta a dermatologista.

Sculptra® restaura a firmeza e a sustentação da pele e sua ação ocorre de dentro para fora, já que sua composição à base de ácido poli-L-láctico estimula a produção natural. "É um produto que trata todas as esferas do envelhecimento: reforço da parte óssea, reposicionamento da gordura facial e melhora da qualidade da pele", explica a dermatologista.

Já Restylane® Lyft é desenvolvido à base de ácido hialurônico, substância natural da pele que proporciona elasticidade e volume à pele. De acordo com a Dra. Mariana Muniz, sua tecnologia torna o produto ideal para o que chamamos de "ancoragem": pontos estratégicos que sustentam o rosto, sem volumizar muito a região.

A Dra. Mariana Muniz também compara o efeito dos dois produtos. Os resultados do tratamento com Sculptra® são duradouros e progressivos, durando em média 25 meses, necessitando cerca de três sessões com intervalo de médio de 30 dias a 60 dias entre elas. Enquanto isso, Restylane® tem efeito imediato e em uma única aplicação com resultados que podem durar até 18 meses. Ainda com a nova técnica, a sustentação promovida pelo Restylane® Lyft pode diminuir o número de sessões do Sculptra®.

Sobre a Galderma

Presente em 100 países desde a sua fundação, em 1961 até o presente momento, a Galderma conta com um extenso portfólio dedicado ao tratamento de uma variedade de condições dermatológicas. A empresa se dedica também a promover parcerias com profissionais conceituados ao redor do mundo com o objetivo de atender as necessidades de médicos e pacientes durante todas as fases de suas vidas. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e medicamente comprovadas para a pele, cabelos e unhas. Para mais informações visite: http://www.galderma.com.br/

