Новая линейка стиральных и сушильных машин Speed Queen Professional отличается универсальностью, простотой подключения и долговечностью. Срок гарантии составляет три года.

РИПОН, шт. Висконсин., 23 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Alliance Laundry Systems, являющаяся ведущим мировым производителем оборудования для прачечных самообслуживания, выводит на европейский рынок свою новую линейку стиральных и сушильных машин Speed Queen. В нее входят: стиральные машины с фронтальной загрузкой, электрические и газовые сушильные машины, колонны из стиральной и сушильной, а также из двух сушильных машин. Техника бренда спроектирована с использованием новейших разработок. Теперь одни из лучших профессиональных решений для прачечных будут представлены не только в США, странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в Европе.

«Универсальный ассортимент техники предназначен для различных сегментов. Наши решения подходят для многоквартирных домов, кемпингов, гостиниц, ресторанов и других подобных объектов,— заявил главный коммерческий директор Alliance Laundry Systems в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии Рокко ди Бари (Rocco di Bari). — Бренд Speed Queen хорошо известен за рубежом благодаря своей легендарной надежности и чрезвычайно быстрому процессу стирки и сушки, что и предопределило название бренда. Ассортимент предусматривает множество технических возможностей для оптимизации работы, которые сопровождаются трехлетней гарантией на все запасные части. Это самая расширенная гарантия на рынке».



Профессиональные модели Speed Queen могут подключаться к сети. Кроме того, при оснащении функцией Speed Queen Insights владельцам прачечных доступна ценная информация о том, кто использует машины и каким образом. Такие подробные данные о клиентах важны для более эффективного управления и маркетинга прачечного бизнеса, возможность их сбора уже доказала свою ценность на тысячах объектов за рубежом и в более чем 800 лицензированных прачечных Speed Queen по всей Европе. Кроме того, для большего удобства владельцам предлагается приложение Speed Queen с функциями дистанционного контроля и управления. Модели Speed Queen Professional легко программировать, также в линейке есть модель, специально предназначенная для стирки МОПов и протирочных салфеток.



Премиальный бренд Speed Queen насчитывает уже более 110 лет. Компания Alliance Laundry Systems завоевала безупречную репутацию как производитель надёжного оборудования для прачечных, что подтверждается расширенной трехлетней гарантией. Техника Speed Queen создается на основе лучших инженерных и дизайнерских решений и проходит проверку на прочность в ультрасовременных лабораториях в Соединенных Штатах.



Более подробная информация о бренде Speed Queen Professional и предлагаемых моделях, а также дополнительных опциях Speed Queen Insights и Quantum control, представлена на сайте по адресу speedqueenprofessional.com.

О бренде Speed Queen Professional. Speed Queen является одним из брендов компании Alliance Laundry Systems (Рипон, шт. Висконсин), ведущего мирового производителя профессионального оборудования для прачечных. Speed Queen поставляет сетевым операторам, владельцам лаундроматов и малым предприятиям, инновационные модели надежных стиральных и сушильных машин, а также другое оборудование для прачечных самообслуживания. Являясь одним из лидеров отрасли, Speed Queen стремится применять свои знания и опыт для удовлетворения любых потребностей прачечных. Через Alliance Finance (в Испании, Франции и Италии), бренд предлагает ряд надежных долгосрочных инвестиционных решений для индустрии прачечных и химчисток. Более подробная информация представлена на сайте www.SpeedQueenProfessional.com.

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