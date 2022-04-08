Новая модель серии PICKUP компании GWM вышла на китайский рынок

Фактически, компания GWM выпустила серию GWM POER и ее подсерии, которые завоевали признание потребителей. Наиболее успешной моделью из них оказалась модификация Jingangpao для китайского рынка, которая продемонстрировала все свои практические функции и преимущества на презентации.

Будучи новым поколением серии PICKUP, модель Jingangpao для китайского рынка сегодня во многом определяет рыночные тенденции. Ее внешний вид, внутреннее пространство и конфигурация были модернизированы и обновлены.

Прекрасный дизайн характеризуется простыми, но плавными очертаниями и гармоничным сочетанием прямых линий и изгибов. В дополнение к классическим элементам дизайна серии POER компании GWM, крупноячеистая радиаторная решетка модели Jingangpao для китайского рынка придает ей сильный визуальный эффект. Кроме того, цвет «голубой мечты»‎ этой модели отражает ее жизнеспособность и стильность.

Новая модель очень просторна, для удобства покупателей. Например, размер кузова позволяет высокоэффективную и удобную транспортировку при переезде, выезде на природу или перевозке полок среднего или крупного размера.

Даже при полной загрузке модель Jingangpao для китайского рынка сохраняет хорошую маневренность при вождении. Она снабжена мощным 2-литровым двигателя в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Благодаря этому она легко справляется с различными дорожными условиями, такими как подъемы и спуски. Превосходные эксплуатационные характеристики гарантируют покупателям отличное качество вождения.

Что касается комплектации, то в модели Jingangpao для китайского рынка основное внимание уделяется применению интеллектуальных технологий, включая автоматическую парковку, автоматическое кондиционирование, запуск двигателя без ключа и систему круиз-контроля. При переезде на дальнее расстояние водитель может отпустить педаль газа при хорошем состоянии дороги после установки скорости, после чего автомобиль продолжит движение автоматически на безопасной скорости.

Запуск модели Jingangpao для китайского рынка поможет изменить традиционное представление о пикапах как обычных грузовиках для перевозки грузов и выполнить миссию серии PICKUP компании GWM — «сделать пикапы популярными во всем мире».

Ожидается, что в этом году модель Jingangpao для китайского рынка появится на многих рынках, включая Саудовскую Аравию и Чили, и вскоре наберет популярность на мировом рынке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1782516/GWM.jpg

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