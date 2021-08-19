Новая модель TANK класса SUV оснащается сверхмощным силовым агрегатом 3.0T+9AT

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GWM

Aug 19, 2021, 07:06 ET

БАОДИН (Китай), 19 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Недавно с конвейера Цзинмэньской автопроизводственной базы компании GWM сошел первый экземпляр модели TANK "X" (пока не имеющей официального названия и именуемой далее «TANK "X"») с момента обретения независимости брендом TANK. Выпуск TANK "X" на основе ранее опубликованного эскиза еще больше повысил ожидания пользователей. С учетом стремительного роста популярности этой модели на рынке предполагается, что она станет очередным бестселлером марки TANK после TANK 300.

New TANK SUV Model Equipped with 3.0T+ 9AT Super Power
New TANK SUV Model Equipped with 3.0T+ 9AT Super Power

TANK "Х" спроектирован Эндрю Коллинсоном (Andrew Collinson), работавшим в Land Rover, General Motors, Mercedes-Benz и других международных автомобильных компаниях первого эшелона и руководившим разработкой многих всемирно известных моделей. Под его руководством консервативный дизайн TANK "X" создает сильное ощущение классического и интернационального стиля. TANK "Х" представляет новый язык формы — деловая роскошь, отличающийся от TANK 300, создав новую категорию под названием «бизнес-люкс». Как видно из эскиза, новый автомобиль оснащен шестиугольной решеткой воздухозаборника с внушительной хромированной отделкой, а хорошо продуманный и привлекающий внимание логотип TANK исполнен мощью; облик резко очерчен и мускулист; треугольная форма заднего окна делает автомобиль полным динамизма, а четкая и лаконичная форма хвостовой части с хорошо узнаваемым задним габаритным фонарем, разделенным пополам, полностью отображает его консервативный и фешенебельный стиль, что соответствует эстетическим вкусам большинства в современном обществе.

TANK "X" не только демонстрирует роскошный стиль своим внешним видом, но и обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, которые выводят его на один уровень с элитными брендами. TANK "X", построенный на глобальной специализированной платформе интеллектуальных внедорожников TANK в сочетании с первоклассной комбинацией параметров силового агрегата, обладает высочайшими эксплуатационными свойствами для езды по бездорожью. TANK "Х" — первая модель класса SUV от GWM, оснащаемая самым популярным в мире суперсиловым агрегатом 3.0GDIT+9AT. В двигателе используются самые современные в отрасли технические решения, включая систему двойного впрыска и цикл Миллера, с тепловым КПД 38,5%, максимальной мощностью 260 кВт и максимальным крутящим моментом 500 Н·м, что обеспечивает превосходные общие показатели мощности, топливной экономичности, надежности и бесшумности. При использовании 9-ступенчатой трансмиссии, разработанной компанией GWM, TANK "Х" обладает такими преимуществами, как высокая скорость переключения передач, плавность, высокий КПД трансмиссии и легковесность. Кроме того, благодаря своей стабильной, эффективной и надежной работе он обеспечивает любителям внедорожников по всему миру удовольствие от достижения победных целей и незабываемые впечатления от езды по бездорожью.

Мировая премьера TANK "Х" — первой модели серии бизнес-люкс под брендом TANK — состоится в августе на Автосалоне в Чэнду-2021, где будет объявлено ее официальное название. Предполагается, что в перспективе TANK "X", открывающий для GWM эру внедорожников категории бизнес-люкс, будет выпускаться по всему миру, чтобы обогатить жизнь пользователей и их впечатления от езды по бездорожью благодаря его повышенным внедорожным свойствам.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1597126/1.jpg  

SOURCE GWM

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