Новая технология HI-NANO от Hisense инактивирует COVID-19 с эффективностью до 93,54%

Ионный генератор HI-NANO — технология, независимо разработанная компанией Hisense и применяемая во многих сериях кондиционеров Hisense, включая Fresh Master, Silentium Pro, Energy Pro, New Energy, Easy Smart, Wingsand и др.

Он генерирует амфионы в высокой концентрации (до 1 млн/см3). Бактерии и вирусы теряют свою активность после поглощения амфионами, что ведет к подавляющему действию.

Преимущества HI-NANO:

Высокий КПД : технология HI-NANO позволяет генерировать в два-три раза большее число ионов по сравнению с обычными ионными генераторами. Подтвержденная эффективность удаления вируса составляет 90% в течение одного часа и 99% в течение двух часов.

: технология HI-NANO позволяет генерировать в два-три раза большее число ионов по сравнению с обычными ионными генераторами. Подтвержденная эффективность удаления вируса составляет 90% в течение одного часа и 99% в течение двух часов. Безопасность и безвредность : концентрация производимого озона (0,007 мг/м3) составляет вдвое меньше по сравнению с обычными генераторами ионов, что способствует уменьшению вредного влияния на окружающую среду.

: концентрация производимого озона (0,007 мг/м3) составляет вдвое меньше по сравнению с обычными генераторами ионов, что способствует уменьшению вредного влияния на окружающую среду. Долговечность: генератор способен поддерживать высококачественное функционирование в течение 20 лет.

В мае 2021 года кондиционер Hisense Fresh Master с технологией HI-NANO появится в Италии, Германии, Испании, Португалии, Нидерландах, Сербии, Украине, России, Румынии, Польше и Дании.

Технологическая компания Hisense, развивающаяся по инновационному пути, внедряет в свою серию кондиционеров такие принципиально новые высокотехнологичные функции, как удаление вирусов, регенерация воздуха, шумоподавление и улучшение качества сна, удовлетворяющие индивидуальным требованиям. В 2020 году компания Hisense вышла на 7-е место по общемировому объему реализации кондиционеров, который достиг 5,15 млн единиц продукции. Это одна из наиболее популярных марок кондиционеров в мире.

Экологически чистые технологии, применяемые для сокращения выбросов парниковых газов

Компания Hisense не жалеет усилий для предоставления своим клиентам ультрасовременных средств для очистки воздуха, а также уделяет особое внимание сокращению выбросов парниковых газов в целях улучшения окружающей атмосферы.

Разработка экологически безопасных технологий компании Hisense в производстве кондиционеров:

Совершенствование технологии преобразования постоянного тока 3D full DC может снизить энергопотребление более чем на 30%.

Благодаря применению в этой продукции низкоуглеродных хладагентов R32 и R290 общемировой объем выбросов углекислого газа может эффективно сократиться на величину до 1,16 млн тонн.

Компания Hisense убеждена в том, что технический прогресс может существенно повлиять на защиту воздуха, которым мы пользуемся, обеспечивая его свежесть и чистоту для всех. Hisense стремится к созданию более благоприятных условий жизни для всех людей по всему миру.

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SOURCE Hisense