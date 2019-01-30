Новая технология самоинсталляции от NetComm даст мощный стимул для развития глобального рынка 5G Fixed Wireless

Несмотря на тот факт, что технология Fixed Wireless с первых дней входит в число основных «двигателей» развития технологий 5G, ее потенциал ограничивался необходимостью установки внешних антенн для подключения клиентов к первым достандартизационным сетям.

Временные и денежные затраты, связанные с подключением оборудования на территории клиента, угрожают «задушить» рынок 5G Fixed Wireless, сделав масштабное развертывание подобных услуг неприбыльным.

Однако новая платформа самоинсталляции NetComm 5G предоставляет операторам рентабельную модель в формате «plug-and-play», позволяющую заметно сократить время и средства, затрачиваемые на подключение частных и корпоративных абонентов к сервисам 5G Fixed Wireless.

Платформа обеспечивает конечным пользователям высочайшее качество связи при помощи установленного на телефон приложения. Это приложение подключается к новому модему и сети 5G, а затем подсказывает пользователю лучшее место для размещения модема в доме.

Учитывая варьирующиеся характеристики рынка 5G Fixed Wireless (различные спектральные диапазоны, размеры сот и т.д.), NetComm разработала целый ряд устройств, удовлетворяющих различные нужды и поддерживающих как поддиапазоны 6 ГГц, так и миллиметровые волны.

Для внутренней настольной установки: устройство может устанавливаться в любой точке дома или квартиры и наиболее подходит для локаций, расположенных в непосредственной близости от базовой станции в домах, где уже имеется достаточно сильный сигнал

устройство может устанавливаться в любой точке дома или квартиры и наиболее подходит для локаций, расположенных в непосредственной близости от базовой станции в домах, где уже имеется достаточно сильный сигнал Для внутренней установки на окне: прибор устанавливается на окне, повышая качество сигнала и связи

прибор устанавливается на окне, повышая качество сигнала и связи Для внешней настенной установки: подобные девайсы используют направленные антенны, обеспечивая расширенный диапазон действия, и могут устанавливаться на большем расстоянии от базовой станции. В ассортименте NetComm представлены настенные внешние устройства как для самостоятельной установки, так и требующие участия квалифицированного инженера.

подобные девайсы используют направленные антенны, обеспечивая расширенный диапазон действия, и могут устанавливаться на большем расстоянии от базовой станции. В ассортименте NetComm представлены настенные внешние устройства как для самостоятельной установки, так и требующие участия квалифицированного инженера. Для внешней установки на крыше: устройства, устанавливаемые на крыше и оснащенные высококачественными направленными антеннами, обеспечивают максимальный радиус действия и наибольшее отдаление от базовой станции с сохранением мощного сигнала.

Директор по вопросам маркетинга и коммуникаций NetComm Элс Берт (Els Baert) отметил:

«Наша компания нашла тот недостающий кусочек головоломки, который поможет сдвинуть рынок массового внедрения 5G Fixed Wireless с мертвой точки.

Ни одна новая технология не имеет шансов на успех при отсутствии простого и понятного алгоритма ее использования. Наша платформа самоинсталляции совершает настоящую революцию в экономическом аспекте 5G Fixed Wireless.

Огромным преимуществом для конечных пользователей является отсутствие необходимости длительного ожидания техника: все, что нужно для подключения к сети, - просто включить оборудование в розетку.

Мы приложили все усилия к тому, чтобы наша платформа 5G Fixed Wireless обеспечивала исключительно высокое качество связи на уровне, типично ассоциируемом с фиксированными широкополосными оптоволоконными или кабельными сетями».

Ведущий специалист международной телекоммуникационной консалтинговой фирмы Ovum Дэвид Кеннеди (David Kennedy) прокомментировал:

«Проведенное нашими аналитиками исследование показало, что затраты на монтаж и настройку оказывают заметное влияние на экономическую модель Fixed Wireless».

В некоторых случаях эти расходы напрямую препятствуют фактическому запуску сервисов.

Поэтому технологии, позволяющие снизить инсталляционные затраты, помогут расширить потенциальную клиентскую базу для сервисов Fixed Wireless и повысить эффективность экономики масштаба - способствуя формированию бизнес-модели инвестирования подобных сервисов».

О компании NetComm

Компания NetComm (ASX: NTC) является международным разработчиком решений, ликвидирующих разрыв между оптоволоконными сетями, домами, устройствами или машинами. В мире, где все хотят постоянно оставаться на связи, наиболее сложные задачи сетевого соединения решаются с помощью специально разрабатываемых систем широкополосной связи в формате Fixed Wireless, беспроводных технологий М2М/промышленного Интернета вещей и решений «волокно до точки распределения (FTTdp)». Команда NetComm прекрасно понимает, что единого рецепта для решения любых проблем не существует. Все операторы и предприятия отличаются друг от друга. Именно поэтмоу мы создаем необходимые решения VDSL, Gfast, 4G и 5G для каждой конкретной сети, рынка или географического региона. Созданная в 1982 году компания NetComm является всемирно признанным новатором в сфере революционных технологий для передачи данных. www.netcommwireless.com

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Контактная информация для представителей СМИ:

Тони Браун (Tony Brown)

Руководитель отдела корпоративных связей, NetComm

Тел.: +61 419 77 55 09 или email: tony.brown@netcommwireless.com

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