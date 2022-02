Novakid lança concurso de flash mob de Happy

SÃO FRANCISCO, 16 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Os talentosos alunos da Novakid apresentaram um cover de Happy dePharrell Williams em uma apresentação de coral virtual para incentivar seus colegas a participar da próxima versão do coral virtual de Happy da Novakid.

A música não tem fronteiras: ela nos une; é uma linguagem universal que todos entendem desde muito jovens. A Novakid se empenha para tornar o idioma inglês tão acessível quanto a música para milhares de crianças do mundo todo.

Grave um vídeo de seu filho ou sua filha interpretando Happy de Pharrell Williams e compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag #novakid_happy antes de 15 de abril de 2022. Os 20 melhores vídeos com os maiores números de visualizações farão parte da apresentação do próximo coral virtual de Happy, que está programado para ser publicado no canal da Novakid no YouTube em 23 de abril, no Dia da Língua Inglesa.

"Esperamos que essa apresentação animada de Happy inspire as crianças a compartilharem seus talentos conosco! Nossa missão é construir um futuro melhor para nossas crianças, oferecendo a elas habilidades em língua inglesa para que façam parte da comunidade global. Nossa esperança é que nosso flash mob virtual aumente nossa comunidade de crianças extraordinárias", disse Max Azarov, cofundador e CEO da Novakid.

Sobre a Novakid

A Novakid é uma escola on-line de inglês para crianças fundada em 2017 no Vale do Silício (EUA) por Max Azarov, Dmitry Malin e Amy Krolevetskaya. Mais de dois mil professores experientes e qualificados ministram aulas de inglês para crianças com idade entre quatro e doze anos por meio dessa plataforma on-line interativa. Em 2021, mais de 2,4 milhões de aulas foram ministradas a aproximadamente 70 mil alunos ativos. O total de clientes na plataforma Novakid ultrapassa 500 mil usuários.

