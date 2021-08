Novakid lève 35 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement en série B pour soutenir son expansion sur de nouveaux marchés

Financement soutenu par Owl Ventures et Goodwater Capital, auxquels se sont joints des investisseurs existants pour soutenir la croissance exceptionnelle de Novakid par le biais du marketing et de l'innovation produit

SAN FRANCISCO, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- Novakid, une plateforme d'apprentissage des langues en ligne qui offre un apprentissage personnalisé de l'anglais aux enfants âgés de 4 à 12 ans grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à la gamification, annonce un cycle de financement en série B de 35 millions de dollars mené par Owl Ventures et Goodwater Capital.

Les investisseurs existants LETA Capital, PortfoLion, TMT Investments, Xploration Capital et LearnStart se sont également joints à ce cycle de financement.

Owl Ventures est le plus grand fonds de capital-risque spécialisé dans les technologies de l'éducation. Judy Park d'Owl Ventures a déclaré à cet effet : « Novakid offre aux enfants une expérience d'apprentissage de l'anglais amusante, attrayante et efficace. Nous sommes impressionnés par la passion de l'équipe pour démocratiser l'enseignement des langues et par sa capacité à pénétrer une grande diversité de marchés en Europe et au-delà. Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de nous associer à cette équipe pour continuer à soutenir l'innovation en matière de produits et l'expansion du marché afin de servir les enfants du monde entier. »

Goodwater Capital est une société de capital-risque de premier plan axée sur le marché des technologies grand public. Eric Kim de Goodwater Capital a affirmé : « Nous sommes heureux de soutenir Novakid, une entreprise d'apprentissage de l'anglais prometteuse, à croissance rapide et promise à un bel avenir pour mettre en œuvre sa mission en faveur d'une communication sans barrière et d'un accès à la base de connaissances mondiale. La technologie de Novakid offre un moyen simple et efficace d'apprendre l'anglais à des prix abordables pour les enfants et les jeunes adultes dans les pays où l'anglais n'est pas la principale langue parlée. »

Le nouvel investissement sera utilisé par Novakid pour se développer sur de nouveaux marchés en Asie, renforcer la position de la société sur les marchés existants (Europe et MENA), élaborer un contenu éducatif original et lancer une nouvelle plateforme de gamification pour accroître la fidélité et la satisfaction des clients.

Aurel Pasztor de PortfoLion a quant à lui déclaré : « Nous sommes très heureux de voir à quel point Novakid met en œuvre la stratégie d'expansion internationale que nous avons définie lors du cycle de financement en série A il y a moins d'un an. L'investissement en cours et le soutien d'Owl et de Goodwater permettront de consolider la position de leader de la société dans le domaine de l'enseignement en ligne de l'anglais de la maternelle à la 12e année sur les marchés européens et de la région MENA. »

Le format d'apprentissage de Novakid associe un programme d'enseignement numérique interactif à des sessions individuelles en live au cours desquelles les élèves et les enseignants natifs utilisent l'anglais pour une immersion linguistique totale. La plateforme propose des leçons numériques, des visites virtuelles à 360 degrés, des jeux en classe et une évaluation des progrès des élèves basée sur l'apprentissage automatique, ce qui leur permet d'adapter le programme à chaque élève.

En 2021, le taux de croissance de la base de clients actifs de Novakid a atteint près de 700 % en glissement annuel, avec une croissance mensuelle allant jusqu'à 14,8 %. Le nombre de cours dispensés par Novakid a dépassé la barre des 2,2 millions en juin 2021, avec plus de 410 000 nouveaux cours réservés chaque mois. Le personnel enseignant devrait atteindre 3 000 personnes de langue maternelle anglaise d'ici la fin de l'année 2021. En juin 2021, l'Europe représente 80 % du portefeuille de clients de la société, la région MENA 15 % et la région Asie-Pacifique 5 %.

Une étude récente réalisée par J'son & Partners Consulting en mai-juin 2021 a classé Novakid en tête des écoles d'apprentissage de l'anglais en ligne pour enfants en Europe.

« L'objectif de Novakid est d'améliorer le monde en favorisant une communication sans frontières pour le 21e siècle. L'apprentissage de l'anglais connaît une croissance exponentielle dans un monde où 20 % de la population parle cette langue, et comme le marché de l'anglais comme deuxième langue (ESL) pour les enfants devrait enregistrer une croissance significative au cours de la prochaine décennie, nous avons renforcé notre pool d'investisseurs avec deux des meilleurs investisseurs de l'espace technologies de l'éducation/consommateur, de sorte que nous sommes parfaitement armés pour construire une licorne détenant une part importante du marché ESL », déclare Max Azarov, cofondateur et PDG de Novakid.

Ces deux dernières années, Novakid a fait preuve d'une excellente croissance bien diversifiée, tant en termes de nombre d'étudiants que de revenus », a déclaré Dmitry Malin, cofondateur et directeur de l'exploitation de Novakid. « L'expansion géographique et le développement de produits soutenus par l'investissement du cycle B nous aideront à maintenir une croissance rapide, en mettant audacieusement en œuvre l'intention de Novakid d'innover l'ESL pour les enfants, tout en obtenant un taux élevé de satisfaction et de fidélisation des clients. »

« Nous combinons maintenant une plateforme de gamification et un contenu raffiné, rendant l'apprentissage de l'anglais comme seconde langue avec Novakid plus efficace et interactif et incitant les étudiants à passer plus de temps à étudier. Nous prévoyons également de renforcer notre collaboration avec des laboratoires linguistiques en Europe et aux États-Unis afin d'améliorer encore l'expérience d'apprentissage hyperpersonnalisée », a confié Amy Krolevetsky, cofondatrice et directrice du programme d'études de Novakid.

