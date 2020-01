Novamont et le gouvernement serbe signent un accord pour la conception de la bioéconomie circulaire

BELGRADE, Serbie, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Un protocole de collaboration a été signé aujourd'hui à Belgrade entre Novamont et le gouvernement serbe pour la conception d'un modèle de bioéconomie circulaire qui permettra à la Serbie de concevoir des systèmes agricoles et environnementaux à faible impact.

La cérémonie s'est déroulée au palais de la Fédération en présence du ministre de l'Environnement, Goran Trivan, de l'ambassadeur italien, Carlo Lo Cascio et du PDG de Novamont, Catia Bastioli.

Dans le cadre du protocole de collaboration de cinq ans, au cours de la première phase de la collaboration, Novamont participera à la conception d'un modèle de collecte séparée des déchets urbains et agricoles, puis à la mise en œuvre d'un projet pilote du modèle dans une ou plusieurs villes serbes et à la fourniture de conseils sur la bioéconomie circulaire aux ministères de l'Agriculture et de l'Environnement.

Par la suite, la collaboration pourra être étendue aux investissements industriels de Novamont, à titre individuel ou dans le cadre de partenariats publics ou privés, à la fois internationaux et locaux, et/ou par des sociétés de la chaîne d'approvisionnement de Novamont.

Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts de la République de Serbie, depuis le début de sa procédure d'adhésion à l'UE, pour harmoniser sa législation en matière de protection de l'environnement avec la législation européenne. Le thème principal est celui des nouveaux modèles de développement agro-industriel et de protection de l'environnement.

« Grâce à son activité pionnière dans le domaine de la bioéconomie, Novamont illustre véritablement la possibilité que des secteurs d'application entiers puissent être repensés à partir de bioplastiques et de produits biochimiques. Notre collaboration avec la Serbie constitue une étape supplémentaire vers la multiplication des modèles durables et la création d'infrastructures innovantes et interconnectées pour le traitement du carbone organique et la transformation des déchets en nouveaux produits », a déclaré Catia Bastioli, PDG de Novamont.

Le groupe Novamont est leader dans le développement et la production de bioplastiques et de produits de biochimie grâce à l'intégration de la chimie, de l'environnement et de l'agriculture Avec un effectif de 600 salariés, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 238 millions d'euros en 2018 et réalisé des investissements continus dans des activités de recherche et développement (représentant 5 % de son chiffre d'affaires et plus de 20 % de son personnel). Il possède un portefeuille d'environ 1 800 brevets. Le groupe a son siège à Novara, une usine de production à Terni et des laboratoires de recherche à Novara, Terni et Piana di Monte Verna (CE). Les filiales de Novamont sont basées à Bottrighe (RO), Patrica (FR) et Porto Torres (SS). Le groupe est actif en Allemagne, en France et aux États-Unis par l'intermédiaire de bureaux commerciaux et d'un bureau de représentation à Bruxelles (Belgique). Novamont opère par l'intermédiaire de ses propres distributeurs dans plus de 40 pays à travers le monde.

