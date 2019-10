Novamont porte à 150 000 tonnes sa production de MATER-BI®

Accroissement de la capacité de production (+ 36 %) garantie par l'usine de Patrica, dans le Latium

NOVARA et PATRICA, Italie, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Après Terni, site historique du groupe Novamont, avec une capacité de production de 110 000 tonnes par an de bioplastiques compostables MATER-BI®, Novamont démarre également la production de ses biopolymères compostables dans l'usine Mater-Biopolymer de Patrica, dans la province de Frosinone, ce qui permettra d'accroître de 40 000 tonnes sa capacité de production, répondant ainsi à la forte augmentation de la demande de produits biodégradables et compostables.

L'agrandissement du site de Patrica permettra, non seulement d'améliorer les performances de production et de répondre rapidement aux demandes du marché, mais aussi de diversifier les sites de production du groupe et de garantir une gamme de produits, toutes applications confondues, de plus en plus large et avec un contenu renouvelable de plus en plus élevé.

À Patrica, la production de MATER-BI® viendra compléter la production, déjà en place, des ORIGO–BI®, biopolyesters d'origine renouvelable composants du MATER-BI®.

Le site de Mater-Biopolymer de Patrica, qui emploie directement 90 personnes, est né de la reconversion de l'ancienne usine de PET Mossi & Ghisolfi, grâce à un investissement de plus de 100 millions d'euros. Avec une capacité de production de 100 000 tonnes par an d'ORIGO-BI®, le site, grâce au nouveau processus, a réduit de moitié ses volumes par rapport aux productions « traditionnelles » du passé, pour obtenir des produits d'un niveau plus élevé et d'une plus grande spécificité.

Mater-Biopolymer est une usine à haut rendement, en mesure de répondre aux exigences de qualité, d'environnement et de sécurité, dotée d'un système utilitaire complexe permettant de minimiser les coûts et les gaspillages par la récupération et la valorisation des déchets, dans une optique d'économie circulaire et de durabilité.

« Le démarrage de la production de MATER-BI® dans l'usine Mater-Biopolymer représente un résultat important pour notre groupe, c'est le fruit du travail considérable que nous avons accompli ces dernières années, en termes d'innovation et d'industrialisation de nos technologies », a déclaré Catia Bastioli, administrateur délégué de Novamont. « Cette avancée supplémentaire, qui survient un an seulement après l'inauguration de la deuxième ligne de production de biopolyesters, vient renforcer notre modèle de revitalisation territoriale et notre filière intégrée de bioéconomie, qui se base sur de nouvelles usines construites dans des sites désindustrialisés, sur une vaste gamme de bioproduits respectueux des sols et de l'eau, et sur un important réseau de collaborations et d'interactions. »

Le Groupe Novamont est leader dans la production de bioplastiques et le développement de produits de la biochimie grâce à l'intégration de la chimie, de l'environnement et de l'agriculture. Avec un effectif de plus de 600 salariés, un chiffre d'affaires de 238 millions d'euro en 2018 et des investissements constants dans la recherche et le développement (représentant 5% de son chiffre d'affaires et plus de 20% de son personnel), Novamont détient un portefeuille d'environ 1 800 brevets. Son siège se trouve à Novare, les unités de production sont implantées à Terni et les laboratoires de recherche à Novare et Piana di Monte Verna, près de Caserte. Novamont est également présente, par l'intermédiaire d'entreprises partenaires, à Porto Torres, en Sardaigne, à Bottrighe, près de Rovigo, et à Patrica, près de Frosinone. Elle possède des filiales à l'étranger, en Allemagne, en France et aux États-Unis, et un bureau de représentaion à Bruxelles (Belgique). Sa présence internationale est assurée à travers ses propres distributeurs dans plus de 40 pays sur tous les continents.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1010477/Novamont_Logo.jpg

Bureau de presse Novamont

Francesca De Sanctis

francesca.desanctis@novamont.com

tél. : +39 0321 69 96 11

cell. : +39 340 11 66 426

SOURCE Novamont