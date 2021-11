Novartis lance un pôle d'innovation virtuel pour accélérer les solutions de santé numérique en Afrique subsaharienne

- Le lancement soutient l'ambition audacieuse de l'entreprise de doubler la portée des patients en Afrique subsaharienne d'ici 2022 et de la quintupler d'ici 2025.

- Avec ce lancement, Novartis dispose désormais de onze pôles d'innovation à travers le monde, démocratisant l'accès à l'innovation et à l'expertise technologiques.

NAIROBI, Kenya, 26 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Novartis a annoncé le lancement de son nouveau pôle d'innovation, Novartis Biome Afrique subsaharienne (SSA), qui sera son fer de lance dans le développement de modèles commerciaux innovants et de solutions technologiques pour améliorer les soins de santé dans la région. Le pôle se concentrera sur les partenariats intersectoriels pour accélérer les approches innovantes visant à accroître l'accès abordable à des médicaments de haute qualité et à renforcer durablement les systèmes de santé.

« Notre objectif est de fournir à chaque patient en Afrique subsaharienne un accès abordable à des médicaments de haute qualité et de transformer finalement les soins de santé dans la région. Pour cela, l'innovation et les technologies numériques ont un immense potentiel de contribution et, grâce à des partenariats intersectoriels, nous pouvons vraiment maximiser l'impact sur la santé de notre population », a déclaré Racey Muchilwa, présidente et directrice de Novartis Afrique subsaharienne.

Reconnaissant que l'accès aux médicaments reste l'un des plus grands défis mondiaux en termes de soins de santé et que l'Afrique abrite la plus grande population mal desservie au monde, Novartis Biome SSA se concentrera sur quatre priorités stratégiques :

1) étendre le caractère abordable des soins de santé

2) renforcer le diagnostic précoce pour obtenir de meilleurs résultats

3) diriger l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement

4) soutenir l'éducation des professionnels de la santé et la sensibilisation des patients

Travailler sur ces quatre priorités soutient l'ambition de Novartis de doubler sa portée de patients en Afrique subsaharienne d'ici 2022 et de la quintupler d'ici 2025.

« Bien que l'innovation dans le domaine de la santé soit au cœur de notre travail chez Novartis, nous savons qu'aucune entreprise ne peut à elle seule relever ces défis. L'établissement de partenariats solides et la promotion d'une plus grande collaboration sont les seuls moyens de véritablement favoriser des améliorations transformatrices et significatives de l'accès dans notre région », a poursuivi R. Muchilwa.

Avoir un impact sur le caractère abordable, l'accès et les résultats grâce à des partenariats

Novartis Biome SSA continuera également de s'appuyer sur son partenariat avec Medtronic Labs pour fournir des soins complets aux patients souffrant d'hypertension et de diabète en cherchant à étendre son modèle à l'échelle du continent et en travaillant avec les deux grandes organisations internationales ainsi qu'avec les experts locaux de la mise en œuvre. La solution numérique optimisée par Medtronic offre aux médecins la possibilité de gérer de manière proactive de grandes cohortes de patients et de répondre aux alertes rouges, tout en donnant aux patients la possibilité de rejoindre des groupes de soutien virtuels pour les patients.

De plus, Novartis s'est associée à la Commonwealth Pharmacists Association (CPA) pour soutenir la formation de plus d'un million de pharmaciens dans les 54 pays du Commonwealth, dont plus de 20 proviennent d'Afrique subsaharienne et sont soutenus par Novartis Biome SSA.

À propos du Novartis Biome

Catalyseur d'une collaboration numérique percutante, Novartis Biome est un réseau de 15 pôles d'innovation situés dans des emplacements stratégiques ciblés, qui aide les équipes à s'associer, à développer et à étendre avec succès des solutions numériques pour améliorer et prolonger la vie des patients. Avec plus de 65 innovateurs numériques, soutenus par une communauté de plus de 125 leaders issus de nos fonctions habilitantes, Novartis Biome réunit le meilleur de la science et de la technologie pour créer de meilleures solutions de soins de santé et expériences pour les patients, à grande échelle. Les exemples comprennent une application mobile testée cliniquement conçue pour aider à surveiller la vision à distance et une solution de diagnostic sur le lieu de soin pour la drépanocytose. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biome.novartis.com .

À propos de Novartis Afrique subsaharienne

Novartis Afrique subsaharienne (SSA) fournit des solutions de soins de santé qui améliorent et prolongent la vie des personnes. Nous utilisons l'innovation scientifique pour résoudre certains des problèmes de santé les plus difficiles de la société. Nous découvrons et développons des traitements révolutionnaires et trouvons de nouvelles façons de les fournir au plus grand nombre de patients possible. Novartis SSA comprend 46 pays et son siège social est situé à Nairobi, au Kenya. L'Afrique subsaharienne est regroupée en plusieurs clusters : Afrique de l'Est, Afrique occidentale britannique, Afrique de l'Ouest et Centrale francophone, et Afrique australe. Pour en savoir plus, consultez : Afrique subsaharienne | Novartis

Novartis Data & Digital (données et numérique)

Novartis se positionne comme une société de médicaments leader, optimisée par des thérapies avancées et la science des données. Opter pour le big data et le numérique est un pilier stratégique clé qui aide Novartis à réaliser cette ambition. La science des données et les technologies numériques permettent à l'entreprise de réinventer la façon d'innover en R&D, d'interagir avec les patients et les clients, et d'accroître l'efficacité opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur novartis.com .

