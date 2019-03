Novas fronteiras: a Hublot lança a Copa do Mundo de Críquete 2019 oficial do ICC e anuncia Kevin Pietersen, a lenda do Críquete, como novo amigo da marca

BASEL, Suíça, 23 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A edição limitada do Classic Fusion Chronograph da Copa do Mundo de Críquete 2019 do ICC marca o papel da Hublot como cronometrista e relógio oficial da Copa do Mundo de Críquete 2019 do ICC na Inglaterra e no País de Gales.

The Hublot Classic Fusion Chronograph ICC Cricket World Cup 2019

"O tempo é vital no críquete. Críquete é um jogo habilidoso e apaixonado, que une as pessoas no mundo todo. A Hublot compartilha essa paixão global e está orgulhosa e empolgada em apresentar o relógio oficial da Copa do Mundo de Críquete 2019 do ICC e por trabalhar com Kevin Pietersen, a lenda do críquete". – Ricardo Guadalupe, diretor executivo da Hublot

A fabricante suíça de relógios, Hublot, é apaixonada pelo esporte e é a primeira marca de relógios a trabalhar com o ICC (Conselho Internacional de Críquete) e a fazer parcerias com seus eventos internacionais de críquete de elite, incluindo a Copa do Mundo de Críquete do ICC deste verão, que acontecerá na Inglaterra e no País de Gales.

O Classic Fusion Chronograph da Hublot para a Copa Mundial de Críquete 2019 do ICC é o segundo relógio de críquete criado pela Hublot. O primeiro foi produzido em séries limitadas para a Copa Mundial de Críquete 2015 do ICC, que foi vencida pela Austrália.

O novo relógio é uma comemoração do críquete e do relógio original da Hublot para a Copa Mundial de Críquete produzido há quatro anos.

Ele tem vários toques de design característicos para marcar a parceria. Os detalhes em cinza e vermelho no mostrador, na moldura de cerâmica polida e acetinada e nas pulseiras de couro e borracha foram inspirados na paleta de cores do logotipo do evento deste ano. Os ponteiros dos contadores duplos para os minutos do cronógrafo e os pequenos segundos têm forma de bastões de críquete. O marcador de hora de aplicação tripla das 12 horas espelha os três tacos de madeira protegidos pelo batedor, e a parte de trás da caixa de safira é decorada com o logotipo da Copa Mundial de Críquete 2019 do ICC.

A caixa de titânio polido e de acabamento acetinado de 45 mm contém o HUB1155, um calibre cronógrafo automático estruturado, com data definida às 6 horas. Serão fabricadas apenas 100 unidades.

Na Baselworld 2019, a Hublot também anunciará um novo amigo da marca, o ex-capitão do time da Inglaterra, Kevin Pietersen, que foi um explosivo batedor e um dos destaques no críquete de sua geração. Jogou o último dos 104 Tests, em 2014, e fez mais de 8.000 pontos, sendo 47, na média, durante sua carreira no críquete Test.

A Hublot trabalha no críquete desde sua parceria com a Copa Mundial de Críquete 2015 do ICC. Hoje, a fabricante suíça também tem como embaixador oficial a lenda do críquete australiano, Michael Clarke, e o vice-capitão da Indian Limited, Rohit Sharma, como amigo da marca. Em fevereiro, a Hublot anunciou o ex-capitão e comentarista internacional de críquete, Michael Vaughn, como amigo da marca.

A Hublot é a cronometrista e o relógio oficial do festival de críquete deste verão, que começa no dia 30 de maio, quando os anfitriões do torneio e o melhor time da Inglaterra enfrentam a África do Sul. Durante a programação de seis semanas do torneio neste verão, as dez equipes qualificadas jogarão entre si, no formato de todos contra todos. No total, serão 48 partidas. A final será disputada no dia 14 de julho, no Lord's, em Londres, a icônica casa do críquete. A Hublot cronometrará todas as partidas com 50 overs.

O críquete é um dos esportes mais populares do mundo. A Copa Mundial de Críquete 2015 do ICC teve audiência global estimada de mais de um bilhão de pessoas. No ano passado, o ICC publicou um projeto de pesquisa que revelou que mais de 300 milhões de pessoas participam do esporte no mundo todo.

HUBLOT

Fundada em 1980, na Suíça, a HUBLOT se define por sua inovação, que começou com a combinação altamente original de ouro e borracha. Esta "arte da fusão" foi fruto da imaginação de seu visionário presidente, Jean-Claude Biver, e vem sendo impulsionada pelo diretor executivo, Ricardo Guadalupe, desde 2012.

O lançamento do icônico e ganhador de vários prêmios Big Bang, em 2005, abriu o caminho para novas coleções de destaque (Classic Fusion e Spirit of Big Bang), com complicações que vão desde o estabelecimento do mais simples até o altamente sofisticado DNA da fabricante suíça de relógios, garantindo seu crescimento surpreendente.

Interessada em manter a tradição e a especialização de ponta, e tendo como norteador a filosofia "seja o primeiro, diferente e único", a fabricante suíça de relógios está sempre à frente com a inovação em materiais (Magic Gold, o ouro de 18 quilates resistente a arranhões, cerâmica em cores vibrantes, safira) e na criação de novidades nos movimentos fabricação (Único, Meca-10 e Tourbillon).

A HUBLOT está totalmente comprometida em criar uma marca Haute Horlogerie (alta arte na fabricação de relógios), com futuro visionário, pleno de eventos dos tempos atuais (FIFA World Cup™ - Copa do Mundo -, UEFA Champions LeagueTM, UEFA EUROTM e Ferrari), e os melhores embaixadores que a atualidade tem a oferecer (KylianMbappé, Usain Bolt e Pelé).

Descubra o universo da HUBLOT na rede de boutiques localizadas nas principais cidades do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Cingapura e no site HUBLOT.com.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA EMBALAGEM PARTE DE TRÁS DA EMBALAGEM MOSTRADOR E PONTEIROS

525.NF.0137.VR.WCC19 – limitado a 100 peças Acabamento acetinado e titânio polido Diâmetro: 45 mm Espessura: 13,40 mm Titânio com acabamento acetinado e cristal de safira Cristal de safira Índice do wicket em 12 horas Contadores em formato de tacos











MOVIMENTOS RESISTÊNCIA À ÁGUA ENTALHE CORREIA HUB1155: movimento de corda automática do cronógrafo do esqueleto Frequência: 4 Hz (28'800 A/h) Reserva de bateria: 42 horas 5 ATM (50 m) Cerâmica cinza polida e acabamento acetinado Parafusos de titânio em formato 6 H Correias em couro cinza e borracha preta com costura vermelha e fecho da fivela regulável em aço inoxidável













